Epistole

Le Epistole di Orazio costituiscono in un certo senso il naturale prosieguo delle Satire. Sono infatti pervade di un costante invito alla misura e piene di richiamo al principio del carpe diem. La tecnica utilizzata è sicuramente innovativa nel panorama antico: lettere fittizie, composte in esametri, indirizzate tuttavia a personaggi realmente esistenti del mondopolitico e culturale, ma anche del mondo quotidiano, come il fattore del suo terreno.