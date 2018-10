Orazio, Quinto Flacco - Epistole

Quinto Orazio Flacco - Epistole

Le epistole si compongono di due libri, il primo scritto tra il 20 e il 23 avanti Cristo e il secondo scritto tra il 19 e il 13 avanti Cristo in. Si tratta di, il destinatario è inventato. Ricalcano il modello ciceroniano ma con undovuto a condizioni di salute, vecchiaia, insofferenza nei confronti del pubblico e di Mecenate.Le epistole rivelano una forma die di ritiro spirituale verso l'angulus oltre a delle importanti tensioni contraddittorie dovute all'insoddisfazione, alla stanchezza e ad una forma di. In queste missive compare ilcome ultima linea delle cose terrene. Particolarmente famosa èdetta ancheindirizzata ai due figli di, console nel XV avanti cristo.L'epistola si compone di 476 esametri ed è possibile paragonarla allain quanto è un trattato sulla filosofia. La fonte d'ispirazione è, autore di una poetica in cui sosteneva che il fine della poesia è l'utilità oltre che il piacere. I temi trattati sono prevalentemente inerenti all'. L'autore deve scegliere temi alla propria portata, la materia deve strutturarsi organicamente, bisogna considerare l'impatto sul pubblico, l'originalità non è garantita da termini nuovi ma da una personale riabilitazione di quelli preesistenti ed è importante la metrica e il lessico curato grazie alla labor lime.La figura del poeta deve unire l'utile al dilettevole in quanto non basta il rode ingegno per poetare ma è necessaria l'unione di artificio e conoscenza.