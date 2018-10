Precettistica latina e De Agri Cultura

La precettistica latina e il De Agri Cultura

La precettistica è un genere letterario che ha l’obiettivo di tramandare la procedura corretta per ottenere un determinato risultato. L’opera più importante è il “De Agri Cultura”, il cui significato letterale è “sulla coltura della terra” (italianizzato in “Sull’Agricoltura”); in latino il termine “cultura” deriva dal verbo “colo”, che significa raccogliere, estrarre i frutti di ciò che è stato coltivato, e corrisponde sia all’italiano “coltura” sia a “cultura”, ha un valore pratico e teorico. Il titolo permette di ricavare due significati, ovvero l’intento di coltivare in maniera effettiva il terreno e anche di coltivare lo spirito: a una corretta gestione dell’agro corrisponde una corretta gestione dei rapporti umani e dell’animo attribuendo una sanità morale alla vita pratica dei campi.L’opera offre suggerimenti riguardo la corretta procedura di coltivazione da un punto di vista di gestione e di lavoro pratico con l’obiettivo fondamentale di ottenere il massimo profitto e ricavo possibile senza consumare in poco tempo il terreno; spiega come vanno gestiti il bestiame, anche da lavoro, le attrezzature e gli schiavi. Per questi ultimi, illustra anche quanto sia giusto pagare e quale sia la vita che devono condurre: non devono mangiare troppo perché rischiano di consumare più di quanto producono, ma nemmeno troppo poco perché ciò gli impedirebbe di lavorare come si deve; devono abituarsi al poco senza eccedere per condurre una vita sana.Da questi consigli pratici si allarga a compiere un’analisi sulla moralità della vita dei campi: gli schiavi vanno trattati bene perché se si affezionano rendono di più; affianca un velo di moralità anche alla dicotomia tra città e campagna:la città è un luogo di perdizione, ciò che avviene è dettato dalla gestione politica, che non è sempre sanala campagna è un luogo sano, i ritmi quotidiani sono scanditi dalla natura dunque sono validi e sani. La vita di campagna è sacrificio che produce risultati e ottenere la ricchezza a fronte di un duro lavoro è sano e giusto.