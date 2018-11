Origini di Roma - Periodo monarchico e repubblicano

Origini di Roma

Roma viene fondata nelsecondo la leggenda di Romolo e Remo.Il primo periodo attraversato da questa nuova civiltà viene definitoo "Periodo dei 7 Re". Il potere era nelle mani del monarca, aiutato dal Senato che aveva una funzione consultiva. La società era poi divisa in Patrizi, che possedevano il potere economico, e Plebei.Il secondo periodo, ovvero il, ha inizio nel 509 a.C. in seguito all'espulsione dell'ultimo imperatore di Roma Romolo Augustolo. La società era suddivisa in Senatores, Patrizi e Plebei.Quella dei Senatores era una carica rivolta prima solo ai Patrizi, venne resa poi accessibile anche ai Plebei in seguito alla Secessione dell'Aventino.

Durante la Secessione dell'Aventino i Plebei si ritirarono sul colle Aventino per protesta contro i Patrizi per ottenere la parità dei diritti.

Grazie a questo importantissimo evento si ebbe il passaggio da leggi ORALI a leggi SCRITTE e l'inizio della Repubblica (494 a.C.)

Vennero stipulate inoltre le Leggi delle XII Tavole, tavole di bronzo esposte nel foro, delle quali ricordiamo:

Legge Canuleia (445 a.C) che permette matrimoni misti tra patrizi e plebei

Leggi Licinio Sestie (366 a.C.) con le quali uno dei due consoli può essere plebeo