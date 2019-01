Shakespeare, Wiliam - Sonetti e Amleto

Sonetti

Sono un insieme di sonetti elisabettiani pubblicati, molto probabilmente, nel 1609 senza l’autorizzazione del poeta.Furono dedicati , secondo alcuni studiosi , a W. Henry , caro amico di Shakespeare In questa raccolta vengono affrontati i seguenti temi:

• Fugacità della morte ,combattuta dalla procreazione dei figli ,facendo riferimento al “fair youth ” , che è implorato dallo stesso autore a fare ciò , e dalla poesia , in quanto si può continuare a vivere nella mente degli altri con un’azione positiva , o negativa, compiuta in vita;

• L’amore inteso come passionale o semplice amicizia, come un amore omosessuale di Shakespeare e si fa riferimento anche ad un secondo personaggio , cioè la “dark lady” , la quale è sia l’amante di Shakespeare , che la rivale dell’autore.

Il tutto interpretato in modo generico , senza far riferimento alle esperienze dell’autore.

E’ una tragedia , scritta fra il 1600 e il 1601, che narra la storia di Amleto , il cui padre , re di Danimarca , viene assassinato da suo zio Claudio, che sale al trono di Danimarca sposando la regina vedova .Il padre appare nei sogni del protagonista implorandogli vendetta nei confronti dello zio e il figlio ubbidisce ;si finge pazzo per cercare di trovare un modo per provare ad uccidere lo zio.Un giorno mentre parla con la madre di cose insensate ,si accorge di una presenza dietro la tenda e pensa che sia lo zio , che li stesse spiando , così prende la spada e trafigge la tenda , dove , in realtà, si trovava il fido ciambellano di corte Polonio, padre di Ofelia , donna amata dal protagonista.Il re decide di mandare Amleto in missione in Inghilterra , dove lo avrebbero ucciso, ma lui sfuggi al suo tragico destino grazie ad un assedio da parte dei pirati.Tornato in Danimarca , vede che tutto è cambiato , Laerte , il fratello di Ofelia , la quale si è uccisa per il dolore , cerca Amleto per ucciderlo e il re organizza un duello fra i due, cosicché Laerte uccidesse Amleto con una spada avvelenata.Egli ci riesce , ma Amleto negli ultimi istanti di vita riesce ad uccidere sia Laerte che il re.L’ opera si conclude con la morte della regina, che beve dal calice avvelenato destinato ad Amleto.