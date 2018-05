Rousseau, Jean-Jacques - Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes

Ce discours a été publié en 1755 et il s'agit d'un essai de philosophie politique où Rousseau part de l'hypothése que les hommes ne sont pas tous egaux et il fait un étude historique pour comprendre quand et comment est née l'inegalité. à la base de sa consideration il y a l'opposition entre la nature et la culture: il pense que l'homme est corrompu par la culture et par la société parce que l'homme primitif était bon, à l'état de nature il ne connaissait pas la méchanceté.

Sa philosophie se développe selon une méthode personelle, il crée le mythe du bon sauvage. Dans la première partie du discours, Rousseau décrit l'homme à l'état de nature: il est bon, libre, indipendent et heureux au milieu de la nature. Il est heureux parce qu'il vit dans l'immediateté, il doit se preoccuper seulement de manger, boire, dormir et se reproduire. Il ne doit pas projeter l'avenir, mais il n'est pas un animal parce qu'il a la raison et elle est la cause de corruption de l'homme: elle le pousse à s'unir avec les autres pour resoudre les grands problèmes et pour améliorer ses conditions de vie. Avec la naissance de la société, naissent aussi tous les maux du monde et le language ainsi que les personnes puissent comuniquer. Il dit que "c'est la perfectibilité qui rend l'homme tyrant de lui-même et de la nature".



Dans la deuxième partie, il étudie l'apparition du mal sociale: pour Russeau, la propriété est la cause principale de l'inegalité et c'est pour cette raison qu'il est définit le premier socialiste. Il est convaincu que tous les problèmes sont nés quand un homme a commit un abus de pouvoir, en disant "Ceci est à moi". Un autre problème est représenté par la politique, mais surtout par les lois: elle ont été crées par les hommes pour proteger la propiété privé et elles sont appliqués par des hommes, donc de manière arbitraire et elles devient une source d'inégalité. Il a beaucoup de succès avec cette oeuvres, mais il est aussi détésté par le clergé, les nobles et les philosophes.