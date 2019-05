Rimbaud, Arthur - Vie, œeuvre et forme

Arthur Rimbaud

Ma bohème

● Il commence à l’âge de 17 ans une liaison tumultueuse avec● Il est anticonformiste et s'abandon à la drogue et à l' alcool ● Il écrit: Illuminations (1886): il utilise un langage obscur, très difficile à comprendre. Il faut lire avec attention pour comprendre et retrouver l'unité qui paire fragmentée.● Thématiques:1. Le poète vu comme un(= il desir de fuir, la liberté. Pour Rimbaud la poésie signifie être libre. Le poète n'est pas celui qui écrit mais est celui qui parte et donc qui va vers la, seulement à travers la poésie est possible rejoindre la liberté).2. La recherche d'un: il n'utilise pas seulement une typologie de langage, dans ses poésies on retrouve un mélange des registres.3. Il utilise le, des images hardies (=pas faciles à comprendre), la synesthésie.4. Il recherche l'ailleurs et● Les Bohémiens sont les artistes mais aussi les tsiganes. Rimbaud est un artiste et il aime voyager donc le titre de cette œuvre est lié à l'image d'un voyageur et, donc, de liberté.● Cette poésie se compose de deux quatrains et deux triplets● 1 Strophe:1. Je: le poète a déçu d'aller loin, il a comme une volonté/désir dela réalité2. Les poings dans mes poches crevées: c'est un symbole de révolte intérieur vs. la réalité dans la quelle il doit vivre mais de laquelle il voit aussi fuir.3. Poches crevées + paletot idéal: symboles de pauvreté/misère.4. Sous le ciel: il a beaucoup voyagé et il a été féal à la(la poésie) c'est à dire qu'il est un vrai poète parce qu'il est parti et donc il est libre.5. V. 4-5= registre colloquiale, il dit qu'il n'a pas voyagé physiquement mais il a été tout un2 Strophe:1. Culotte: image de misère+ langage informel2. Petit-Poucet: le poète donne ses rimes à la nature3. Le Frou Frou est produit par les animaux qui habitent la nuit3 Strophe:1. La nature lui donne plus force, grâce à la nature il peut être libre (il peut la comprendre et à travers aussi la poésie être libre)4 Strophe:1. V.13 langage lyrique (=métaphore)2. Comme il tire les élastiques pour réparer les soulier blessé ou comme le poète joue avec la lyre, il est/la poésie est libre. Être poétique est marcher avec les souliers blessé = à travers le voyage l'homme peut faire poésies et donc rendre libre lui- même et les autres.