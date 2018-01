Prévert, Jacques - Thèmes de sa poésie

Jacques Prévert: les thèmes de sa poésie

Prèvert est un poète très populaire qui a connu un énorme succès; ses poèmes on été mis en musique et ils ont été chantés par Yves Montand, Serge Reggiani et Juliette Gréco.Il s’agit d’une poésie du quotidien où la réalité, même la plus sordide, s’élève à une dimension poétique. Dans ses poésies, Prévert aborde le théme de la beauté, de la liberté, de l’amour et en même il dénonce le mal, la guerre, l’injustice et l’aspect ridicule de la société moderne. Les derniers poèmes concernent les thèmes actuels: la pollution, le béton, le bruit, l’exploitation de l’homme. C’est donc une poésie “engagée”.Son style est celui de la tradition orale car il utilise fréquemment des énumérations, des inversions, des jeux de mots, des associations de mots en fonction des sonorités qui lui permettent de créer un rythme que l’on peut mémoriser facilement. Les formes de sa poésie sont très variées: dialogues, récits, collage, prose et poésie avec rimes ou sans rimes, poèmes très courts ou poèmes très longs. D’autre part, Prévert n’a jamais voulu se dire poète, au vrai sens du mot.Il aime beaucoup les association d’images et en cela on voit une influence du surréalisme de Breton, Aragon ou Queneau. C’est donc une poésie de la fantaisie de laquelle naît souvent une sorte d’humour, permettant de rire de chhoses imprévues. Son regard plein d’ humour peut, parfois servir une cause, comme par exemple l’anticléricalisme “Notre Père qui êtes au cieux/Restez-y”, il écrit dans le poème “Pater Noster”, dans le recueil “Paroles”.Le thème qui revient toujours est celui de la liberté qui, d’ailleurs, correspond à la forme libérée du langage utilisé: liberté de l’enfant prisonnier de l’école, liberté de l’enfant-voyou poursuivi par les honnêtes gens, liberté de la prostituée, liberté de l’oiseau auquel on ouvre la cage. En dénonçant tout ce qui oblige l’homme à faire ce qu’il ne veut pas (la guerre, les gens de l’église, les professeurs, la puissance des finances etc…) il exalte le droit au rêve, à l’évasion et à l’amour.