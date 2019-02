Hugo, Victor - Riforma del teatro

Réforme du théâtre

• Préface du Cromwell (1827)• Critique de règles du théâtre classique :1. Elles réduisent la vraisemblance2. La vie est bien et mal, sublime et grotesque, il faut mélanger les genres.• Il suive seulement la règle de l’unité d’action (cr. A. Manzoni)Avec Hernani, il transporte ses théories en scène et provoque une bataille idéologique et artistique qui voit triompher l’art nouveau et l’école romantique.Ruy Blas est considéré au sommet de la carrière théâtrale d’Hugo.

Préface du Cromwell : « Il ne peut pas… y avoir trois unités dans le drame »

Hugo, pour argumenter sa thèse, utilise un vocabulaire très fort et fait beaucoup d’exemples.

• Idée de lieu et localité : pour Hugo il faut être fidèle à l’empreinte des faits « le lieu…devient témoin terrible et inséparable »



• Unité de temps : toute action a sa durée propre comme son lieu, et encadrer de force l’action dans 24 heures est ridicule. Il exprime une idée primaire et une idée secondaire.

Mettre ensemble l’unité de lieu et de temps est comme « mutiler l’homme et choses,… grimacer l’histoire ». Bien sûr, Hugo ne critique pas le théâtre classique, mais insiste sur le fait que chaque époque doit avoir ca façon de faire théâtre.

• Unité d’action : cette unité d’ensemble est la seule à donner vraiment cohérence. Les actions secondaires ne doivent pas être trop détachées par les primaires.

« L’œil ni l’esprit humain ne sauraient saisir plus d’un ensemble à la fois. »

Dans ce cas Hugo change de style, en donnant de la suspense.