Hénaul, Charles-Jean-François

Charles-Jean-François Hénaul era un drammaturgo, storico e scrittore francese.Figlio di un esattore delle imposte (aziende agricole), ha studiato in una scuola gesuita. A quindici anni entra nella Congregazione dell'Oratorio, ma dopo due anni abbandona l'idea di diventare sacerdote, optando per una vita più mondana.Nel 1723 entrò a far parte dell'Accademia.Nel corso della sua vita ha dimostrato di essere una personalità versatile, è in grado di svolgere i compiti e le funzioni pubbliche prestigiose, come presidente della corte, è quello di dedicarsi alla letteratura, conquistando elogi e popolarità in entrambi i campi.In seguito si convertì al cristianesimo, ma nonostante questa scelta di vita mantenne profonde amicizie con Voltaire e Fontanelle.Oltre alla sua fama si è diffuso anche alle sue esperienze di vita privata e sentimentale, come il suo rapporto con Mme du Deffand.Dal punto di vista letterario, in una prima fase Hénault ha scritto le sue tragedie classichegganti (Cornélie Vestal, Marius à Cirthe) con cautela amatoriale cercando di non deviare troppo dalle tendenze dominanti di oggi.Intorno al 1747 si assiste a un cambiamento nello stile del letterato Hénault, che compone Françoise II, un'opera coraggiosa e innovativa sia nei contenuti che nello stile, che diventa un prototipo del romanzo ottocentesco.Una delle sue opere più note è l'Abrégé chronologique de l'histoire de France, pubblicata nel 1744, un'opera ispirata ai motivi storici di Jean-Baptiste Dubos e Henri de Boulainvilliers, tradotta in molte lingue e impreziosita da riflessioni morali e politiche.È stato anche autore di belle commedie, come La Petite Maison, La Jaloux de lui-même, Le Réveil des Épiménides.