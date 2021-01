Video appunto: Fiche de lecture: Le sumo qui ne pouvait pas grossir

1. Présentation du livre: informations essentielles

2. Résumé (intrigue - entre 15 et 20 lignes au maximum)

3. Thème/sujet de l’œuvre

4. Cadre historique et géographique

5. Personnages principaux : portrait physique et psychologique/moral

6. Évolution du/des personnages

Titre: le sumo qui ne pouvait pas grossirAuteur: éric-emmanuel schmittNombre de pages: 46Année de publication: 1er avril 2009Genre: romanÉditeur: Albin MichelCollection: cycle de l’invisibleJun, un garçon de 15 ans, vagabonde tout seul par les boulevards du tokyo et vende abusivement pour pouvoir vivre.il rencontre souvent un homme âgé qui s’appelle shomintsu, un instructeur de sumo, lequel lui dit régulièrement “je vois un gros en toi”. Le jeune homme d’abord ne veut avoir rien à faire avec lui. en tout cas il commence peu à peu à s'intéresser, e après avoir attendu à un rencontre de sumos et être resté fasciné par le champion ashoryu, il se décide à devenir un sumo lui même. Pas sans obstacles et avec l’aide du shomintsu et du meditation zen, jun réussit lentement à s'accepter et à réaliser son rêve. Pendant cette période il rencontre aussi une très jolie fille, reiko, soeur du don idole ashoryu, et il en tombe amoureux. En attendant, jun parle à shomintsu de sa famille, de laquel il ne veut parler avec personne: son père, mort suicidé pour échapper à sa maladie et sa mere, trop gentil avec tout le monde sauf son fil, qui a fini pour laisser à son sort. bientôt shoumintsu aussi révélé ce qu'il a tenu secret: il n’est que son grand-oncle, frère de la grand-mère maternelle de jun. c'avait été la mère du jun à demander à shomintsu de surveiller son fil. en effet, elle savait qu'elle, affecté par le syndrome de williams, n'avait pu pas s’occuper de lui.l’acceptation de soi-même, la réalisation des propres rêves, l’amour et le détachement de propre famille.le roman est situé à tokyo, en japon, dans le 21ème siècle.Portrait physique:Jun: jeune homme de 15 ans au début mince, puis de plus en plus gros pour effectivement devenir un sumo. comme tous les sumos, il porte les cheveux longs.Shomintsu: on n’a pas beaucoup de descriptions physiques; on sait seulement qu’il est un homme japonais âgé.Ashoryu: champion de sumo, lui aussi est naturellement très gros et porte les cheveux longs.Reiko: jeune fille japonais, elle est décrit par Jun comme la plus belle fille si non du japon, du monde entier.Portait moral/psychologique:Jun: il est un garçon très impulsif et pas trop patient. de toute façon, gras à la rencontre avec shomintsu il réussi à s’accepter et il développe un caractère très fort et déterminé.Shomintsu: agé, sage et patient, très capable d’écouter et observer.Ashoryu: sumo incredibilement fort, donc lui aussi a un caractère déterminé et il est décidé à tout pour surpasser ses limites.Reiko: fille très tendre, mais pas timide et pas modeste. elle est intelligente et conscient de sa beauté.Au cours de l’histoire Jun subit pas seulement un énorme changement physique, mais aussi une maturation psychologique. de vagabond mince, enfermé et inquiet, il devient un grand sumo pratiquant du zen, au caractère fort et sûre de soi-même. Shomintsu au début était une personne selon moi très réservé et a toujours cherché de ne pas être le centre d'attention, mais à la fin lui aussi s'ouvre; en effet il fait une déclaration très importante à Jun que au début il n'aurait pas eu le courage de faire.