Dieudonné, Adeline - La vraie vie

La vraie vie di Adeline Dieudonné

Sans temps ni lieu, les histoires racontées se répercutent au cours de l’Histoire.Je pense que l’auteure de “La Vraie Vie”, Adeline Dieudonné, n’a pas précisé ni l’endroit ni le prénom de la jeune protagoniste afin de rendre ce roman universel et plus accessible à l’imagination. En ce qui concerne l’histoire, les différentes thématiques sont très près de notre actualité puisque sont toujours plus nombreux, à la télé ou dans les journaux, les cas de violences contre les femmes, soumises et considérées inférieures par rapport aux hommes, en se basant sur le concept de prédateur et de proie. L’auteure, à mon avis, avec une narration précise et détaillée, nous incite à réfléchir et dénonce, en même temps, la condition de la femme maltraitée et répudiée.J’ai beaucoup apprécié la description réaliste concernant le passage de l’enfance à l’adolescence de la protagoniste, qui parfois se retrouve catapultée dans le monde des adultes se heurtant à la “vraie vie”, les changements et les sensations qui en dérivent, soit au niveau mental soit au niveau physique. Tous les personnages ont contribué au développement de la gamine, en jouant chacun un rôle très important autour de sa personnalité que j’admire beaucoup: elle est forte, intelligente, pleine de désir d’apprendre et de s’instruire mais surtout déterminée à retrouver son petit frère Gilles et son sourire qui “pouvait guérir toutes les blessures”.