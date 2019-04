Arriva il corso di laurea che forma nuove professionalità per la salvaguardia dell’ambiente

Il rispetto per l’ambiente e la sua salvaguardia sono ormai diventati temi che investono qualsiasi settore, anche e soprattutto quello lavorativo. Ecco quindi che nasce l’esigenza di nuove figure professionali, esperte nel campo delle biotecnologie industriali. Proprio di questa necessità si sono accorti all’Università di Verona, dove nell’anno accademico 2019-2020 debutterà la laurea in Biotecnologie per le biorisorse e lo sviluppo ecosostenibile. Proprio questo è l’argomento su cui si focalizza la puntata di ‘Verso il futuro e oltre – La scuola che prepara al lavoro di domani’ in onda su Radio 24, realizzata in collaborazione con Skuola.net.

Il nuovo corso di laurea all’università di Verona

Ci saràfra le materie al centro del corso di laurea in Biotecnologie per le biorisorse e lo sviluppo ecosostenibile dell’università di Verona. Lo scopo del corso è quello diChi sceglierà di iscriversi a questo corso di laurea quindi, sarà certamente pronto e in prima linea perl’ateneo veronese infatti sfornerà “Figure professionali – precisa il Rettore dell’ateneo Nicola Sartor - che dovrebberoquindi minimizzare l’impatto ambientale utilizzando particolari materie prime e processi produttivi”. Insomma, quello che partirà nel prossimo anno accademico sarà certamente un percorso di studio “Interessante – prosegue il Rettore – perché si spera che

Vuoi saperne di più sulle competenze che servono nel mondo del lavoro? Scopri il libro Skuola.net “Dopo la scuola. Come costruire il tuo futuro in sei semplici mosse” >>