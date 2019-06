Studenti incontrano le aziende: i progetti innovativi dopo il crollo del ponte Morandi

Alla scoperta di talenti: il progetto TecnicaMente

Sono otto i progetti chelo scorso 14 maggio, durante l’evento conclusivo dicon l’obiettivo di mettere in contatto i giovani con il mondo del lavoro. I ragazzi dell’hanno lavorato da mesi sulle loro idee innovative, commissionate direttamente dalle imprese. Alcuni progetti sonoSkuola.net era presente alla giornata e ha intervistato gli studenti partecipanti e il team vincitore, che hanno raccontato come hanno dato vita alle loro geniali creazioni.Ilè giunto ormai al quinto anno, riscuotendo grande successo. Nato nel 2014, ha coinvolto nel solo 2018 ben 100 gli istituti e oltre 1700 studenti e 800 aziende su tutto il territorio nazionale. L’evento di Genova si è svolto presso, e ha coinvolto gli studenti del quinto anno. Tra i diversi progetti, tutti validissimi, è risultato vincitore il: per il team che ha conquistato la vittoria è prevista la partecipazione alle attività post diploma di Adecco, il cui obiettivo è favorire l’occupazione di questi studenti dopo la conclusione degli studi.: da un lato, i giovani hanno la possibilità di crescere professionalmente e mostrare il proprio talento alle aziende; dall’altro, le imprese hanno l’occasione di trovare i profili migliori da inserire nel loro organico.Nel corso dell’evento, infatti, non sono solo gli studenti a presentare i propri progetti, ma anche i rappresentanti delle aziende ad illustrare ai ragazzi la propria realtà e le eventuali opportunità professionali.