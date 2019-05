Hai la passione per la scrittura? Ecco la scuola che fa al caso tuo!

Alla Scuola Holden, per imparare a raccontare storie e brand

Lae ilil presente, magari partendo da una semplice immagine, o un brand attraverso una storia, spesso non bastano ad un giovane che ha l’obiettivo di trovare lavoro nel campo dell’editoria o della comunicazione. E’ importante infattimagari in una scuola che faccia poi da ponte verso il mondo del lavoro. E’ il caso dellache ogni anno sforna circaProprio su questa eccellenza, e su una novità che riguarda la sua offerta formativa, si focalizza la puntata diin onda su, realizzata in collaborazione con Skuola.net.E’ questo che viene insegnato allascuola di scritturache esiste ormai da 25 anni e che continua a rinnovarsi. E’ infatticon l’inserimento nell’offerta formativa di unil cui diploma sarà equipollente a una laurea triennale in Discipline dell’arte, della musica e dello spettacolo (Dams). Ovviamente resta l’Original, percorso per chi vuole fare della narrazione il proprio mestiere, che invece sfocia con un diploma. La Scuola Holden rappresenta un vero e proprio trampolino di lancio nel mondo del lavoro per i suoi studenti che, dopo averla frequentata, riescono a trovare unaProprio fra qualche giorno, il 5-6-7 giugno, gli studenti avranno la possibilità di presentare le loro idee e i loro progetti ad un pubblico di editori, agenzie di comunicazione e case di produzione.– sottolinea Martino Gozzi, direttore didattico della Scuola Holden -flessibili che hanno il desiderio di mettersi al lavoro e di rischiare”. Ed èche alla fine del loro percorso sono in grado di svolgere attività tra le più disparate come gestire le pagine social, raccontare un bilancio e parlare con la forza vendita.ProssimiIl costo dei due percorsi è di diecimila euro l'anno, ma sono previste agevolazioni e finanziamenti.