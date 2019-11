I neolaureati italiani? Sono tra i meno pagati d’Europa

Il report di Willis Towers Watson

Tra diploma e laurea a volte cambia poco

Anche le carriere viaggiano lentamente

Differenze minime di stipendio tra le varie funzioni aziendali

. Più precisamente al quattordicesimo posto della classifica che considera l'ammontare del primo stipendio, dove siamo nettamente alle spalle non solo dei colossi continentali ma anche di paesi più piccoli, come Irlanda e Slovenia.un ragazzo con in tasca un titolo di studio di livello accademico?. La distanza che ci separa dalle nostre concorrenti tradizionali è notevole:, fino ad arrivare ai 73.370 euro dei neolaureati. Ancora più eloquente il raffronto in termini percentuali: rispetto alla Francia i nostri neolaureati guadagnano il 28% in meno, rispetto alla Germania addirittura il 71% in meno.Sono sicuramente questi, per quanto ci riguarda, i dati più significativi che emergono dall’ultimo- società leader a livello globale nella consulenza, nel brokeraggio e nell’offerta di soluzioni alle imprese e alle istituzioni - che ha analizza le retribuzioni offerte ai neolaureati in. Il report, però, evidenzia anche altre notevoli diseguaglianze tra l’Italia e gli altri Paesi d’Europa, soprattutto per ciò che attiene al rapporto tra valore della retribuzione e livello di scolarizzazione.Nel nostro Paese, infatti,. In qualche caso conviene addirittura non spendere minimo tre anni all'interno di un'università ma cercarsi subito un lavoro. Perché, in generale, chi ha scelto di conseguire una laurearispetto a un neodiplomato. Più o meno lo stesso divario (13%) si riscontra anche tra laurea e dottorato. Molto diversa, ad esempio, la situazionedove una laurea per chi si affaccia al mondo del lavoro assicura una retribuzionerispetto a un diploma;, invece, a chi possiede un dottorato viene riconosciuto un“Le prospettive remunerative dei neolaureati in Italia si confermano non molto entusiasmanti. Rispetto agli altri paesi europei con un’economia comparabile, come Francia e Germania, la laurea In Italia non garantisce un primo stipendio sostanzialmente superiore a quello offerto da un diploma”. Commenta così i dati. “Anche le prospettive di crescita a breve termine – aggiunge Monni - non sono incoraggianti. Dopo due anni di lavoro, un laureato italiano vede aumentare la sua retribuzione fissa di circa il 10%, rispetto al 22% di Francia e Germania e al 25% di Spagna e Regno Unito: una progressione che un neolaureato italiano riesce a raggiungere dopo 4 o 5 anni dall’ingresso nel mondo del lavoro”., infine,assunte all'interno dei vari contesti lavorativi. A livello aziendale, ad esempio,per i neolaureati si dimostranocon uno stipendio massimo di 31.988 euro. Ma, di solito rientranti nel settore manifatturiero, hanno una retribuzione di 30.996 euro.all'anno.