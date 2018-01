Lavoro, ecco i mestieri del futuro più richiesti già nel 2018

Quali saranno i lavori del futuro? Quelli che consentiranno ai più giovani di trovare un lavoro in tempi brevi e, perché no, ben retribuito? La risposta pare scontata: quelli che gravitano nell’orbita delle professioni digitali. Secondo gli analisti, infatti, l’offerta di lavoro nel settore dell’Information Technology e dell’informatica almeno per i prossimi vent’anni avrà una crescita media annua sopra il 10%. Solo che non è facile individuare che requisiti si dovranno possedere. Si sente dire spesso che oltre la metà dei lavori del futuro devono ancora essere inventati. Ma, seguendo cosa dicono gli specialisti delle ‘risorse umane’ (quelli che selezionano i nostri curriculum), è già possibile intravedere quelli che nell’immediato possono essere i mestieri di cui ci sarà assoluto bisogno nel 2018. E che, proprio per questo, garantiranno un impiego sicuro. Specialmente ai neolaureati. Ecco i 10 profili (quasi tutti 'digitali') su cui, ad esempio, scommette Hunters Group, società leader nel recruiting a livello globale.

10. E-mail marketing manager

9. Sales lead generation

8. Chief digital officer

7. Cloud architect

6. Cyber security manager

5. Data protection officer

4. Project manager

3. Responsabile di produzione

2. Plant manager

1. Program manager

È la figura aziendale che si occupa di. La sua retribuzione annua lorda varia da 45mila a 70mila euro, a seconda dell’esperienza maturata, dell’elenco dei clienti che può portare in dote e del numero di persone gestite.È il professionista che, lavorando in team con la risorsa precedente,. La sua missione è. In media guadagna dai 40mila ai 90mila euro, a seconda degli anni esperienza, di mercati, fatturati e clienti gestiti.Per diventare Chief digital officer bisogna essere in grado di. Chi ha tali caratteristiche e competenze – difficile da possedere se non dopo alcuni anni di lavoro - riesce a portarsi a casa dai 90mila ai 150mila euro.Si occupa dell’spazi web che permettono di, senza più bisogno di un supporto fisico. La retribuzione, a seconda dell’esperienza, va dai 45mila ai 60mila euro.La sicurezza è un aspetto fondamentale per ogni azienda. Specie nell’era di Internet. Il Cyber security manager è. Più si è bravi e più si lavora per grandi aziende. Man mano che si cresce sale anche lo stipendio, che mediamente si aggira sui 50mila euro.Altra figura in qualche modo legata alla ‘sciurezza’. Solo che, nel caso del data protection officer,. Nel rispetto delle normative di privacy nazionali e internazionali. Se è bravo riesce a posizionare la sua retribuzione tra i 50mila e i 70mila euro.Una delle nuove professioni digitali più note. È colui che si occupa di. Un lavoro che fa guadagnare tanto (60-120mila euro lo stipendio medio, determinato dagli anni di esperienza) ma che fa anche viaggiare molto, visto che spesso le aziende che hanno bisogno di lui gestiscono le richieste delle multinazionali.In un certo senso è il meno digitale dei mestieri presenti in elenco.al fine di ottimizzare le risorse impegnate (umane, economiche e tecnologiche). In praticacon l'obiettivo di aumentare i livelli di produttività. Il suo ‘prezzo’ oscilla tra 50mila e 110mila euro.. Specialmente se l’azienda ha degli stabilimenti di produzione. Per questo. In più, analizza i processi produttivi per arrivare a proposte di miglioramento e assicurare un adeguato livello di efficienza. Reddito tra i 70mila ai 200mila euro. Ha rapporti con tutti gli attori coinvolti nella realizzazione del progetto, integrandolo con le opportune informazioni. Il suo obiettivo è. Nonché la. Gli stipendi? I più giovani si portano a casa non più di 50mila euro, i più esperti fino ai 100mila euro.