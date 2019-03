Lavoro: oltre 1,2 milioni di assunzioni previste entro maggio

Sono oltre 380mila i contratti programmati dalle imprese nel mese di marzo, più di 1,2 milioni considerando l’intero trimestre marzo-maggio 2019. In aumento anche il numero delle imprese che prevede assunzioni (+16mila rispetto a febbraio e +25mila rispetto all’anno precedente). E’ ciò che emerge dal Bollettino mensile del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal.

Lavoro, quali sono i settori in crescita?

Le opportunità per i giovani

Il Centro Italia cresce

I professionisti più difficili da trovare

A marzo 2019 risultano, rispetto all’anno precedente, le assunzioni dei settori del manifatturiero e, in particolare, quelle delle industrie metallurgiche (+2,6 mila), della meccatronica (+2,6 mila) e delle industrie tessili, dell’abbigliamento e calzature (+1,6 mila). Al contrario, si registra una tendenza(complessivamente -12,1 mila entrate programmate), ad eccezione del turismo (+4,1 mila).Per gli “”, le opportunità di assunzione nel mese di marzo, pari al 27% delle entrate complessive previste dalle imprese. Finanza e commercio si distinguono perché stanno ricercando giovani per oltre il 37% degli ingressi programmati.Il flusso delle entrate previste a marzo nelle regioni del Nord Ovestrispetto allo stesso mese del 2018, e(+5,7 mila), mentre si registranodelle assunzioni programmate nel Nord Est (-1,7mila) e nella ripartizione Sud e Isole (-7,6 mila).Come mostra il Borsino delle professioni presente nel, in questo contesto rimane comunque altada parte delle imprese: interessa infatti il 28% delle assunzioni previste a marzo. I professionisti più difficili da trovare? Si parla del 42,5% degli, il 40,6% deie dellee ade il 37,9% delle