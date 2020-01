200mila nuovi posti di lavoro nei settori tecnico-scientifici nel prossimo triennio

200 mila nuovi posti di lavoro entro il 2022: le aziende che assumono

Nonostante la disoccupazione giovanile sfiori il 30%. Strano, ma vero: gli imprenditori cercano con urgenza figure professionali che. Addirittura, per quanto riguarda gli under 29, si farà fatica a selezionarne 1 su 2. Da cosa deriva questo?L'offerta formativa è carente soprattutto per le competenze scientifiche e tecniche medio-alte. Questo è quanto è emerso dalla ricerca realizzata da Confindustria e Luiss.Secondo le previsioni frutto di elaborazioni di Confindustria sulla base di dati Istat e Unioncamere) nei settori della meccanica, dell'ICT, dell'alimentare, del tessile, della chimica e del legno-arredo. Nello specifico ci saranno, scientifiche e di elevata specializzazione, specie quelle legate al digitale.si prevede per il prossimo triennio una domanda di lavoro pari a circa. In particolare, saranno richieste le professioni tecniche, scientifiche e di elevata specializzazione (come l’analista chimico, il ricercatore farmaceutico e il tecnico di laboratorio), con un'alta domanda anche di dottori di ricerca.La domanda di lavoro delle imprese dell'ICT. Richiestissimi i programmatori, i progettisti/sviluppatori di software e app, i data-scientist, i progettisti di apparecchiature informatiche e loro periferiche e i progettisti di impianti per le telecomunicazioni.Spazio anche al settore alimentare, con circa 45mila ingressi entro il 2020 e con una crescita di quasi +15mila rispetto allo scorso anno, e al settore tessile, che si attesterà sulle 25mila persone.Nel legno-arredo invece, la domanda di lavoro consisterà di quasi 12mila nuovi ingressi con una forte domanda di designer e operai specializzati nella lavorazione del legno.