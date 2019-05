Meccatronica e motori: scopri il percorso che ti fa trovare lavoro

Lavorare nel mondo dell’auto è il sogno di tantissimi giovani e giovanissimi. Oltre ai percorsi universitari come Muner University (aziende e atenei dell’Emilia Romagna che hanno costruito sei corsi magistrali di altissimo livello di cui vi abbiamo parlato la scorsa settimana) ce ne sono degli altri che, però, non prevedono l’iscrizione ad uno ateneo. Si tratta degli Istituti Tecnici Superiori, come l’ITS Lombardia Meccatronica. Proprio su questo tipo di percorsi si focalizza la puntata di oggi ‘Verso il futuro e oltre – La scuola che prepara al lavoro di domani’ in onda su Radio 24, realizzata in collaborazione con Skuola.net.

L’ITS che ti aiuta a lavorare nel campo della Meccatronica

Sono tanti gli studenti di Istituti Tecnici e Professionali che in questi giorni stanno partecipando a Autopromotec, all’interno del programma GM-EDU (organizzato dal giornale meccanico), che ha proprio lo scopo diDomani si terrà anche una gara, il Grand Prix dei Giovani Autoriparatori, in cui i ragazzi si sfideranno con le mani nei motori. Fra loro, anche i(alle porte di Milano),“La Meccatronica – racconta il direttore Raffaele Crippa - è andata ad interessare il comparto della meccanica, nel giro di poco tempo ilLaè quindi in continua crescita. “I nostri ragazzi – sottolinea Crippa - vanno a finire in

