Bando "Fermenti": fino a 450mila euro per il tuo progetto di impresa nel sociale

Quante volte hai desiderato realizzare un progetto, ma ti sei arenato di fronte alla principale difficoltà: trovare il denaro per poterlo fare. Se fai parte del club, oggi potremmo darti una bella notizia. Infatti il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, in collaborazione con il Dipartimento per le pari opportunità, ha emanato il bando Fermenti, che offre un sostegno tecnico e finanziario ai progetti sviluppati e attuati dai giovani entro i 35 anni. La dotazione finanziaria del bando ammonta complessivamente a 15 milioni di euro, e riconosce fino a 450mila euro per ogni progetto. Si tratta di contributi a fondo perduto: tradotto in soldoni, non dovrai restituire questo denaro e non dovrai nemmeno impegnarti con prestiti o mutui, che si sa sono difficili da ottenere se non hai garanzie o un'attività già avviata. Ovviamente risulta fondamentale avere in mente un'ottima idea ma soprattutto non essere da soli: sono finanziate idee proposte da gruppi di giovani, sia già organizzati da un punto di vista formale che in procinto di esserlo. Ecco tutto quello che devi sapere su questa imperdibile opportunità.

Fermenti: la tua soluzione per le sfide sociali

“Uguaglianza per tutti i generi”;

“Inclusione e partecipazione”;

“Formazione e cultura”;

“Spazi, ambiente e territorio”;

“Autonomia, welfare, benessere e salute”

Chi può partecipare, scadenze e come funziona

Dove trovare tutte le informazioni online

#oggiprotagonisti: l'incontro tra le istituzioni e i giovani

Il, emanato il 30 marzo 2019, vuole promuovere l'iniziativa dei giovani nel miglioramento della società e prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto per il. Inoltre, mette a disposizione un servizio di supporto tecnico allo sviluppo dei progetti, erogato tramite un. Le proposteche gli stessi giovani ritengono prioritarie: queste sono state individuate grazie a, svolta per il Dipartimento delle Politiche Giovanili, nonché in coerenza con gliPossono, sia singoli “non organizzati”, che si uniscono(finanziamento riconosciuto fino a 100.000 euro) siache per partecipare devono unirsi tra loro in una(ATS) composta da 2 o 3 enti (finanziamento riconosciuto fino a 450.000 euro). Si conta di finanziare dai 60 agli 80 progetti.Lepotranno essere presentate al Dipartimento delle Politiche Giovanili entro e non oltreVuoi partecipare ma hai poca esperienza in bandi e avvisi pubblici? Non preoccuparti: nell’ambito dello svolgimento delle procedure di, saranno erogati contenuti e servizi di supporto per le proposte progettuali.Potrai trovare i contenuti e i servizi di supporto ai progetti sul sito web dedicato ( www.fermenti.gov.it ), nonché attraverso altri canali anche digitali. Ci sarà anche una campagna sui social dedicato al bando, nonché undistribuiti su tutto il territorio nazionale. Il tour, oltre a dare tutte le informazioni utili, sarà anche un laboratorio informativo, itinerante e partecipativo che darà l'opportunità ai giovani di condividere esperienze e opportunità nate dalla condivisione di idee e proposte.Die molto altro si è parlato il 30 marzo al Teatro 10 di Cinecittà si è tenuto. Durante l'appuntamento, che cade nell'ambito della settimana della Conferenza Europea della Gioventù,sono stati protagonisti di un’esperienza di confronto e dialogo con ilera presente all'appuntamento e ha, cercando di saperne un po' di più sulle politiche giovanili nel nostro paese. "Ad aprile nasce il Fondo Nazionale Innovazione - dice il Vice Presidente del Consiglio - per finanziare le start-up: un miliardo di euro. Con Vincenzo Spadafora siamo passati da 7 milioni di euro a 37 milioni di euro per le politiche giovanili e finanzieremo i progetti con Fermenti, il bando che consente ai giovani tramite associazioni di presentare delle idee, che noi finanziamo"."Ci sono decine di migliaia di giovani che stanno richiedendo l'accesso al reddito di cittadinanza per poi formarsi per i lavori che servono. In questo momento in Italia ci sono posti vacanti e tanti giovani che vogliono ottenere a questi lavori ma devono formarsi, e inizieremo un sistema di formazione nuovo che li rimetterà al centro delle politiche attive dell'Europa."Riguardo a Fermenti, conclude Di Maio, "le idee innovative che i giovani porteranno con questi progetti potranno trasformarsi in politiche pubbliche per migliorare la qualità della vita anche dei meno giovani. Partecipare a questi progetti significa lavorare a un'idea di futuro del Paese".