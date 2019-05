Sogni di diventare ingegnere automotive? Ecco il percorso che fa al caso tuo!

Il settore dell’automotive è certamente al centro delle nostre vite, non è un caso quindi che sempre più giovani cercano di orientare il loro percorso di studi in questa direzione. Tanti infatti i marchi dell'eccellenza del Made in Italy in questo specifico campo, tutti alla costante ricerca di nuove professionalità che spesso risultano introvabili all’uscita dell’università. Dai prossimi mesi, però, la situazione potrebbe cambiare grazie alla preparazione che ricevuta dagli studenti del MUNER, Motorvehicle University of Emilia-Romagna. Proprio su questo si focalizza la puntata di ‘Verso il futuro e oltre – La scuola che prepara al lavoro di domani’ in onda su Radio 24, realizzata in collaborazione con Skuola.net.

Il percorso giusto per diventare ingegnere Automotive

Parte domani a Modena la prima edizione del Motor Valley Fest, la quattro giorni che ha lo scopo di far conoscere i marchi dell’eccellenza del Made in Italy nel campo dell’automotive, nata sulle ceneri del celebre Motor Show di Bologna. Proprio questi marchi potrebbero trovare le risorse che cercano tra iil progetto di formazione universitaria(Bologna, Modena e Reggio Emilia, Parma e Ferrara)I primi laureati dei sei percorsi magistrali, tutti in lingua inglese, avranno unache pochi altri possono vantare “Noi aziende – ha dichiarato Andrea Pontremoli, ceo di Dallara Automobili e presidente MUNER – ci litighiamo gli studenti in uscita per assumerli”.

