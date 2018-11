Sistema binario - Caratteristiche

Il sistema binario

Esistono diversi tipi di sistemi informatici, ma i principali sono il decimale (cifre dallo 0 al 9; è il sistema che utilizziamo quotidianamente), binario, ottale ed esadecimale.Tutti questi sistemi hanno due caratteristiche che li accomunano: sono posizionali e addizionali.: per posizionali si intende che le loro cifre cambiano valore a secondo del loro posto.Esempio (sistema decimale):120<210120>021201>102

Addizionali: il valore totale del numero è dato dalla somma delle sue cifre.

Esempio (sistema decimale):

345=300+40+5

438=400+30+8

23=20+3

Il sistema binario è il linguaggio del computer composto da solo due cifre:

-0: corrisponde a "off", cioè chiuso;

-1: corrisponde a "on", cioè aperto.

Questo sistema utilizza solo le potenze del 2 e anche per le conversioni da decimale a binario (o viceversa) viene utilizzata tale cifra.



Per convertire un numero da decimale a binario viene divisa la cifra - decimale - per 2 e viene preso in considerazione il resto (che sarà o 0 o 1).Quando il risultato dell'ultima divisione darà 0, vengono presi i resti a partire dall'ultimo fino al primo. Essi formeranno il numero binario.

1.Esempio: 8=...



8/2=4 resto 0

4/2=2 resto 0

2/2=1 resto 0

1/2= 0 resto 1



Soluzione: 8= 1000

2.Esempio: 14=...



14/2=7 resto 0

7/2=3 resto 1

3/2=1 resto 1

1/2= 0 resto 1



Soluzione: 14= 1110

3.Esempio: 5=...



5/2=2 resto 1

2/2=1 resto 0

1/2=0 resto 1



Soluzione: 5=101



Per convertire invece da un numero binario a decimale si andranno ad utilizzare le potenze del 2.

1.Esempio: 10100=...



10100=(0*2^0)+(0*2^1)+(1*2^2)+(0*2^3)+(1*2^4)=(0*1)+(0*2)+(1*4)+(0*8)+(1*16)=0+0+4+0+16=20



Soluzione: 10100=20

2.Esempio: 111=...



111=(1*2^0)+(1*2^1)+(1*2^2)=(1*1)+(1*2)+(1*4)=1+2+4=7



Soluzione: 111=7