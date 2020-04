Metodo a contesa e token-passing

Metodo a contesa :Il cavo è condiviso da tutte le stazioni. Il segnale può essere trasmesso in entrambi i sensi, tuttavia una sola stazione può immettere i dati sul cavo. Si verificano delle contese, quindi una stazione prima di trasmette deve controllare se il cavo è libero. Se due trasmissioni si intersecano c’è una collisione che causa la perdita di entrambi i blocchi di dati.Esiste un metodo persistente dove le stazioni tentano continuamente di accedere al cavo; in questo metodo sono frequenti le collisioni. Esiste un altro metodo chiamato non persistente nel quale se una stazione trova il cavo occupato aspetta un tempo casuale prima di provare a riappropiarselo; in questo metodo sono meno frequenti le collisioni ma sono comunque presenti nel caso due blocchi vengano inseriti nel cavo contemporaneamente.Metodo token-passing :Un token circola nella rete da una stazione a un’altra, esso al potere di far trasmettere la stazione in cui è. Se una stazione vuole trasmettere deve aspettare che arrivi il token libero ad essa, quando arriva se ne appropria e lo rimette in circolo. Il token viene esaminato da tutte le stazioni per sapere se esse sono l’indirizzo di destinazione; se non lo sono lo rimettono in circolo, se lo sono estraggono in dati e mandano il token alla stazione mittente in modo che sappia che il processo è stato eseguito. Una stazione non può trasmettere finchè il token è occupato. Anche se la stazione su cui è il token non vuole trasmettere lo rigenera.