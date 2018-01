Informatica e lingua francese

L’informatica e la lingua francese

Nel mondo dell’informatica, è noto che la lingua universale sia l’inglese. Ma non è sempre così. In Francia ed in tutti i paesi francofoni, si cerca sempre di sostituire i termini inglesi con termini francesi (e non solo nel campo informatico) oppure di francesizzarli, perfino sulle indicazioni che appaiono sullo schermo di un computer, la cosiddetta barra degli strumenti. A volte succede anche che i tasti della tastiera, in Francia, non segua lo stesso ordine che in Italia. Si riporta una lista, certamente non esaustiva: la prima lista comprende termini italiani o inglesi utilizzati correntemente in Italia, mentre la seconda riporta il corrispondente termine in uso nei paesi francofoni.

il floppy la disquettela cartuccia la cartouchei tasti les touchescliccare cliqueril cestino la corbeillee-mail le courrielinternet le webchiocciola/at l’ arobasehardisk le disque duremoticon l’ émoticônedownload déchargerlink le lienlink ipertestuale un hyperlienla pendrive la clé USBil tappetino le tapis de sourisil display l’affichage (sur l’écran)data bank la banque de donnéesfirewall la barrière de sécuritélogin la connexiontouch screen l’écran tacticleFAQ la foire aux questionsil browser le logiciel de navigationRAM la mémoire viveflame le message incendiaireupgrade la mise à niveaule scanner le numériseurla home page la page d’accueilfault la panneattachment la pièce jointeil portale le portailabstract le résumérelease la révisionback-up le secours informatiquedowloading le téléchargementreal time le temps réelbenchmark le test de performanceword processor le texteurWord Wide Web la toile d’araignée mondialeWord processing le traitement de texterelease la versioncookie le témoincanc effacerto print imprimerto reset réinitaliserto display visualiser