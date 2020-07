Wortschatz - Medienwelt

• die Tastatur(-en) = tastiera• der Drucker(-) = stampante• der USB-Stick = chiavetta USB• die Maus (ä-e)• die CD-ROM• der Monitor(-en)• der Bildschirm=schermo• das Laufwerk(-e) = dispositivo di caricamento, drive• der Stecker(-) = spina (di corrente)• die Taste = il tasto• das Kabel = cavo (das Stromkabel = cavo elettrico)• der Internetanschluss(ü-e) = connessione a Internet• die Batterie(-n) = batteria (leer=scarico)• die SIM-KArte• die Fernbedienung(-en) = telecomando• das Gerät(-e) = apparecchio, strumento• der Akku (-s) = batteria (ricaricabile)- den Akku rausnehmen = togliere la batteria• der Virus (die Viren)• die Website (-s)• der Videoanruf(-e) =videochiamata• die Zeitschift (-en) =rivista• die Zeitung (-en) =giornale• mit der Maus klicken• neu starten, wieder|starten (das Programm) = riavviare• auf dem USB-Stick speichern (=salvare)• auf der Tastatur schreiben• die CD-ROM ein|legen (=inserire)• der Stecker in die Steckdose(=presa di corrente) stecken• verbinden, an|schließen = collegare• eine Batterie laden = caricare una batteria• eine E-Mail verschicken(=inviare, spedire)• reagieren, funktionieren (das Programm)• aus|drucken = stampare• löschen = spegnere, chiudere• (den Computer) ein|schalten/aus|schalten = accendere/spegnere• der Computer ist infiziert (=infettato)• auf den Knopf drücken = premere il pulsante• die PIN-Nummer eingeben (=inserire)• sich ein|loggen = loggarsi• mailen = mandare per e-mail• bei (Skype) angemeldet sein = essere iscritto• vor dem Computer sitzen• den richtige Kanal ein|stellen=impostare il canale giusto• abstürzen= andare in crash• auf|nehmen= fotografare, riprendere, registrare• sich aus|loggen=scolllegarsi• herausnehmen=estrarre