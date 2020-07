Wortschatz - Gefühle

(das Gefühl) - GEFÜHLE:• verliebt (in jdn/etw) =innamorato – die Liebe• wütend (auf jdn/etw) =furioso – die Wut• überrascht =sorpreso – die Überraschung• glücklich (mit+dat.) – das Glück• erschrocken =spaventato – der Schreck• enttäuscht (von jdn/etw) =deluso – die Enttäuschung• genervt• aufgeregt =eccitato, agitato – die Aufregung• böse (auf jdn/mit jdm) =arrabbiato• ängstlich =impaurito – die Angst• ruhig =calmo – die Ruhe• unruhig =irrequieto• unsicher• gestresst• deprimiert• begeistert =entusiasta – die Begeisterung• sauer (auf jdn)=incavolato• zufrieden (mit jdm/etw) =soddisfatto – die Zufriedenheit• traurig• empört (über etw) =indignato• hilflos =impotente, perplesso• große Augen machen =sgranare gli occhi• Schmetterlinge im Bauch haben =avere le farafalle nello stomaco• jdm.die Haare zu Berge stehen• kaltes Blut bewahren =mantenere la calma• kalt wie ein Fisch sein =essere un pezzo di ghiaccio• stinksauer sein =essere infuriato• auf die Palme bringer =far incavolare• über beide Ohren verliebt sein =essere innamorato cotto• Gefühlen zeigen• falsch verstehen• erraten =indovinare• Gefühlen aus|drücken =esprimere i sentimenti• sich wohl fühlen =sentirsi bene• die Emotion• der Stress (unter Stress sein) – der Druck =pressione• schaden =nuocere (gesundheitsschädlich =nocivo alla salute)• ab|bauen =diminuire, ridurre• zu|gehen (auf jdn/etw) =avvicinarsi a• sich bemühen =sforzarsi• leicht/schwer fallen =venire facile/difficile• der Mut =coraggio (mutig =coraggioso)• die Ansprache (-en) =approccio• begegnen (+dat) =incontrare• die Eigenschaft (-en) =qualità• der Ratschlag (ä-e) =consiglio• der Schritt (-e) =passo• sich anschließen (+dat) =unirsi a \ aus|schließen =escludere• der Ärger =rabbia• die Gewalt =violenza• aus |lachen =deridere• beleidigen, beschimpfen =offendere• schlagen =picchiare• schweigen =tacere• sich sorgen (um jdn/etw) =essere in pensiero per – sich Gedanken machen• streiten =litigare• verbergen =nascondere• einen Fehler begehen =fare un errore• nach einer Lösung suchen =cercare una soluzione