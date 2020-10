I verbi modali

Il significato dei verbi modali (2a parte)

I verbi modali di cui si parla in questo intervento sono:• können• dürfen• müssen• sollen• wollenLa coniugazione dei verbi modali è diversa da quella degli altri verbi, ma non dovrebbe rappresentare un problema particolare, i problemi che si pongono più frequentemente riguardano il significato e l'uso dei verbi modali.Purtroppo anche le varie grammatiche che si trovano in commercio non sono sempre molto chiare a proposito. Di seguito vi do degli esempi per i vari significati, state particolarmente attenti ai significati evidenziati in blu!Il significato dei verbi modali (1a parte)In questa prima parte trattiamo i verbi modali con il loro significato "normale"...1. Ich muss es machen. = Devo farlo.(è assolutamente necessario, è obbligatorio, è indispensabile)2. Ich muss es nicht machen. = Non devo farlo.(non è necessario, è facoltativo)3. Ich darf es machen. = Posso farlo.(è permesso)4. Ich darf es nicht machen. = Non posso farlo. / Non devo farlo.(è vietato, non posso / non devo assolutamente)5. Ich kann es machen. = Posso farlo.(sono in grado di farlo, so farlo, mi è possibile farlo)6. Ich kann es nicht machen. = Non posso farlo.(non sono in grado, non so farlo, mi è impossibile farlo)7. Ich soll es machen. = Devo farlo.(mi è stato detto / consigliato di farlo, ma non è / non lo ritengo obbligo, conviene farlo)8. Ich soll es nicht machen. = Non devo farlo.(mi è stato detto / consigliato di non farlo, non conviene farlo)9. Ich will es machen. = Voglio farlo.(sono molto deciso)Attenzione!State particolarmente attenti a non confondere i significati di:Devo farlo (è necessario / obbligatorio) = Ich muss es machen.Devo farlo (mi è stato consigliato) = Ich soll es machen.Non devo farlo (è vietato / assolutamente da evitare) = Ich darf es nicht machen.Non devo farlo (non è necessario) = Ich muss es nicht machen.Non devo farlo (mi è stato consigliato di non farlo) = Ich soll es nicht machen.Posso farlo (sono in grado / capace / so farlo) = Ich kann es machen.Posso farlo (è permesso) = Ich darf es machen.Non posso farlo (è vietato / assolutamente da evitare) = Ich darf es nicht machen.Non posso farlo (non sono in grado / non so farlo) = Ich kann es nicht machen.Ma i verbi modali sono usati molto spesso anche in un altro modo (sia in italiano che in tedesco), cioè per esprimere delle supposizioni...1. Es muss so sein. Deve essere così.(è praticamente sicuro, non c’è altra possibilità)2. Es müsste so sein. Dovrebbe essere così.(è quasi sicuro, è molto probabile che sia così)3. Es dürfte so sein. Dovrebbe essere così.(è probabile che sia così)4. Es könnte so sein. Potrebbe essere così.(è possibile che sia così)5. Es soll so sein. Deve essere così.(si dice che è così / si consiglia che sia così)6. Es sollte so sein. Dovrebbe essere così.(sarebbe giusto / corretto / opportuno che fosse così)7. Er will so sein. Vuole essere così.(dice di essere così, ma non è così / ma non ci credo)Attenzione : Il significato delle frasi 2 e 3 è praticamente lo stesso.