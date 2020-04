I verbi modali in tedesco - Verifica

1. Mi puoi aiutare?2. Sai suonare il pianoforte?3. Nell’ospedale non si può fumare4. Non posso fare nulla, mi spiace5. Non ti posso aiutare6. Devo prendere la mia carta di credito, non ho liquido7. Essa non ha fame oggi; deve essere malata!8. Devi andare alla stazione9. Vorresti qualcosa da bere ?10.Lei vorrebbe bere un caffè No, grazie, non mi va il caffè11. Qui deve essere costruita una nuova università12. Essi devono essere molto ricchi13. Non posso fare ciò, è troppo difficile!14. Non posso venire, è troppo tardi.15. In Italia si guida a destra; non si può guidare a sinistra.16. Oggi Paul può uscire prima dall’ufficio17. Posso entrare?18. Signor Richter, La posso interrompere?19. Non devi andare in farmacia20. Voglio comprarmi un’abitazione nuova1. Kannst du mir helfen? (avere la possibilità)2. Kannst du Klanieren spielen? (saper fare)3. In Krankenhaus darf man nicht rauchen (non essere autorizzato)4. Ich kann nicht tun, es tut mir leid (non riuscire)5. Ich kann dir nicht helfen ((non avere la possibilità)6. Ich muss meine Kreditkarte nehmen, ich habe kein Geld mehr (dovere in senso assoluto)7. Sie hat keinen Hungeer heute ; sie muss krank sein ! (supposizione)8. Du musst zum Bahnhof gehen (stato di necessità)9. Möchtest du etwas trinken ?10. Möchten Sie einen Kaffée trinken ? Nein, danke, ich mag keinen Kaffée11. Hier soll eine neue Universitāt gebaut werden (dovere con idea di futuro)12. Sie sollen sehr reich sein (supposizione)13. Ich kann das nicht machen ; es ist zu schwierig ! (non riuiscire)14. Ich kann nicht kommen ; es ist zu spāt (non riuscire)15. In Italien fārt man rechts : man darf nicht links fāhren (non avere il permesso)16. Heute kann Peter früher aus dem Büro auskommen. (avere l’autorizzazione)17. Darf ich eintreten ? (avere il permesso)18. Herr Richter, darf ich Sie unterbrechen ?(avere un permesso)19. Du brauchst nicht in die Apoteke zu gehen. (necessiotà. Il verbo müssen non esiste alla forma negativa)20. Ich will mir eine neue Wohnung kaufen.(si esprime un progetto)