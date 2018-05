La pronuncia della lingua tedesca

La pronuncia del tedesco non presenta grosse difficoltà perché, in genere, molte parole si pronunciamo come si scrivonoRiepilogo di alcuni segni fonetici utili per il tedesco:[:] = allunga la vocale che precede[‘] = posto prima della sillaba su cui cade l’accento[ͻ]= o aperta, come “porta”[o] = o chiusa come “sole”[ʃ] = suono italiano di”sc” come “scena”[y] = come la “u” francese: cfr. murmur[œ] = come il suono francese [ə]: cfr. petit[Ɛ] = “e” aperta come “erba”[e] = come la “e” chiusa di “sera”[ġ] = suono duro, come g+h – cfr. ghiro, gatto, ghepardo, gufo[*h] = h aspirata[z] = come l’italiano “rosa”[ɐ] = una “a” non troppo marcata. E’ la pronuncia di -er in finale di parola

La lingua tedesca possiede

• 5 vocali semplici:a, e, i, o, u



• 3 vocali con dieresi (Umlaut) ä, ö, ü• semi vocale (y).Le vocali tedesche sono chiuse, ad eccezione di ä, che si pronuncia [Ɛ]Se una vocale è seguita da una consonante, allora la vocale sarà lunga Se è seguita da due o più consonanti, la vocale sarà allora breve. La vocale è lunga se è lunga quando è doppia o se è seguita da una h: es. gehen [‘ġe:n]ä [Ɛ]ö [œ] = un suono a metà fra la “o” e la “e”ü [y]: fünf [fynf]der Fluss- die Flüsseder Kuss- die Küsseder Gruß- die Grüßeder Fuß- die Füße

y [y] è presente solo nelle parole di origine francese, greca o inglese

o [o] “o chiusa” come l’italiano “sole”

o [ͻ] “o” aperta. La “o” si pronuncia [ͻ] se è seguita da due consonanti

I dittonghi

ie [i:]: Liebe [‘Li:be] se il dittongo appartiene alla stessa sillaba; se appartiene a sillabe diverse le due vocali del dittongo si pronunciano separate . es. italien

ei [ai]: mein [main]

eu [oi]: Europa [oir’opa], neun [noien]

äu [oi]

Le consonanti

w [v]: Wagen [‘vaġen]

v [f] : Volkswagen [‘folks’vaġen]. Nelle parole di origine straniera si pronuncia [v]

-d [t] : und [unt] Abend [‘abent]

-b

: Halb [halp]

-g [k]: Berg [bƐrk]

c+a,o,u [ka,ko,ku]

c+i,e [tsi,tse]

k = [k]

l, m, n, p = come in italiano

s [z] se precede una vocale: sein [zain]

s [ʃ] se si trova all’inizio di una parola ed è seguito sa p o t: Straβe [‘ʃtra:sse], Student [ʃtud’Ɛnt]

β [ss] come “ss”, allunga la vocale: Straβe [‘stra:sse]. Grüβ [gry:s]

Non si trova mai al’inizio di parola per cui non esiste la maiuscola. Nella grafia, può essere sostituita da -ss-

r :Il suono della r in tedesco è simile al francese. Alla fine delle parole, la r non si sente quasi[ɐ]: aber [abɐ], Mutter [‘muttɐ], Vater [‘fatɐ], Wasser [‘vasseɐ] Bier [‘bi ɐ]

Il suono della « h »

La “h” può avere due suoni diverse

h- [*h] all’inizio di una parola è aspirata, come nel toscano “casa”: haben [‘habn]

-h- :all’interno di una parola è muta, ma allunga la vocale che precede: gehen [‘ghe:n] fahren [f’a:rƐ]

Casi particolari

ck [kk] : Zucker [‘Zukker]

ge [ġe]: suono duro, come l’italiano “ghe”: Morgen [‘mͻrghen]

gi [ġi]: suono duro, come l’italiano “ghi”

sch [ʃ]: Schüler [‘ʃyla]

tsch [c] : “c” dolce, come in « cena » : Deutschland [doic’land] Tschüss [cys]

-ig [i*h] = come ich

qu [kv]: Quelle [k’vƐle]

Negli infiniti la “ “ della desinenza .en è appena pronunciata : haben [*habn]

Il gruppo “ch”

ch [*h] = *h aspirata: ich [i*h]

Questo suono è il più difficile in tedesco perché in italiano non esiste i corrispondente. Si preme la lingua contro i denti inferiori e si pronuncia ”iiiiiiiiiiich”, togliendo poi la “i”. In tedesco è un suono molto frequente e si può trovare preceduto da tutte le vocali

mich – rechnen –ächten – reich – euch – möchten – Küche –

Dopo a, o e u è più semplice pronunciare questo suono

machen – rauchen – brauchen – Versuch - Nacht