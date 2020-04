Nazionalità e nomi di Stato in tedesco

In tedesco i nomi dei paesi sono neutri (das). Tuttavia, essi si usano senza articolo. Vengono usati con l’articolo soltanto se accompagnati da un aggettivoEsempio:• Italien ist schön – Das moderne Italien ist schönI nomi di nazionalità sono derivati dal nome di Stato corrispondente :Esempio:• Spanien/der Spanier/die Spanierin• Italien /der Italiener/die Italierin• Amerika/der Amerikaner/die Amerkanerin• England/der Engländer/die Engländerin• Deutschland/der Deutscher/die DeutscheEccezione : Frankreich/der Franzose/die FranzösinAl plurale, quelli che finiscono in -er non cambiano: ein Italiener, zwei ItalienerAl femminile plurale raddoppiano la –n e aggiungono –en• eine Italienerin – zwei ItalienerinnenIl nome che indica la lingua finisce in –ch e si scrive con l’iniziale maiuscola• Italienisch – Englisch –Französich – DeutschScritti con l’iniziale minuscola, hanno funzione di aggettivo• italienisch – englisch –französich – deutschTraduzione1) B.Obana viene dagli Stati Uniti. È un americano, sua moglie Michelle è americana, le loro figlie sono americane. Essi vivono, in America negli Stati Uniti e parlano inglese con un accento americano.2) Leonardo da Vinci era italiano; parlava italiano. Anche Monna Lisa era italiana. Leonardo ritrasse la signora italiana, ma il quadro non è in Italia. Gli Italiani lo devono ammirare al Louvre.3) Napoleone era un generale francese e ben presto diventò imperatore. Nacque in Corsica, ma era francese, poiché la Corsica apparteneva già allora ai Francesi. Non parlava soltanto francese, ma anche italianoCorrezione1) B. Obana kommt aus den USA. Es ist Amerikaner, seine Frau Michelle ist Amerikanerin, ihre Töchter sind Amerikanerinnen. Sie leben in Amerika, in den USA und sie sprechen Englisch mit amerikanischen Akzent.2) L. da Vinci war italiener, er sprach italienisch. Auch die Mona Lisa war italienerin. Leonardo porträtierte die italienische Dame, aber das Gemälde ist nicht in Italien. Die Italiener müssen e sim Louvre besichtigen3) Napoléon war ein französischer gEneral und wurde später zum Kaïser. Er wuirde in Korsika geboren aber es war Franzose, denn Korsika gehörte schon danalks den Franzosen. Er sprach nicht nur Französich, sonder auch italienisch.