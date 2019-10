Frase infinitiva

•Ich habe vor,nächsten Sommer eine Au-pair-Stelle in England zu finden.•Hast du echt Lust, so lange zu studieren?•Ich habe Angst, arbeitslos zu bleiben.•Vielleicht werde ich doch versuchen, als Journalistin zu arbeiten.•Es ist schwer, eine gute Stelle zu finden.•Ich habe jetzt keine Zeit, Martin anzurufen.•Ich hoffe, später als Journalistin arbeiten zu können.- L'infinito può essere accompagnato da uno o più elementi che lo precedono e formare una vera e oropria frase secondaria, la frase infinitiva.- In questi casi l’infinito va al fondo della frase ed è sempre immediatamente preceduto dalla preposizione zu, come in inglese da to.- Con i verbi separabili, zu si inserisce tra il prefisso e il verbo.- Nel caso in cui nella infinitiva ci siano un verbo modale e un verbo all'infinito, è il modale ad andare in fondo alla frase preceduto da zu. L'altro verbo precede immediatamente.La virgola non sempre separa la frase principale da quella infinitiva. Di solito non si mette la virgola quando:1. l’infinito è retto dal verbo brauchen: Du brauchst nicht morgen zu kommen.2. l'infinito retto da zu non è accompagnato da complementi: Es fängt an zu regnen.3. si inizia con la frase infinitiva: Deutsch zu lernen macht Spaß. Alcuni verbi reggono l'infinito senza la preposizione zu, ad esempio tutti i verbi modali, i verbi gehen, kommen, sehen e hören: Du kannst Deutsch sprechen. Wann gehst du schlafen? Ich höre das Kind weinen.