Declinazione sostantivi in -n

Alcuni sostantivi esclusivamente maschili seguono la declinazione in -n, detta anche declinazione debole: prendono la desinenza -n o-en in tutti i casi del singolare e del plurale, ad eccezione del nominativo singolare. Fanno parte di questo gruppo:- i sostantivi maschili che terminano in -e (ad eccezione di der Käse): der Junge, der Kunde, der Neffe;- i sostantivi maschili che indicano nazionalità e che terminano in -e (tranne der Deutsche): der Däne, der franzose, der Grieche, der Pole, der Russe, der Türke;- alcuni monosillabi maschili che anticamente terminavano in -e: der Bär, der Fürst, der Held, der Mensch, der Ochs, der Prinz;- i sostantivi maschili di origine straniera che terminano in -ist, -ent, -et, -ant,-and, -at, -ad, -af, - oge, - aut,-soph: der Polizist, der Student, der Athlet, der Elefant, der Doktorand, der Automat, der Kamerad, der Fotograf, der Astrologe, der Astronaut, der Filosof;- alcuni sostantivi che, come quelli del gruppo precedente, sono di origine non germanica e sono accentati sull'ultima sillaba: der Barbar, der Tyrann;- i sostantivi der Mensch, der Bauer, der Nachbar, der Ungar.ll sostantivo der Herr assume la desinenza -n al singolare (des Herrn, dem Herrn, den Herrn) e en al plurale (die Herren). Il sostantivo der Name aggiunge alla -n del genitivo singolare anche -s: der Name, den Namen, dem Namen, des Namens Come der Name si declinano anche der Gedanke (pensiero), der Glaube (fede), der Wille (volontà).