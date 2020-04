Dativo e accusativo insieme nella stessa proposizione

1. Prima di affrontare l’argomento, è necessario rivedere i pronomi personali con funzione dativo e accusativo• Con funzione di dativomir – dir – ihm/ihr/ihm – uns – euch – ihnen/Inhen• Con funzione di accusativomich – dich – ihn/sie/es – uns – euich – sie/Sie2.In italiano, se nella stessa frase abbiamo un dativo o un accusativo, di solito l’accusativo ha la precedenza: Esempio: Compro un giocattolo al bambino.In tedesco, dobbiamo privilegiare il destinatario rispetto all’oggetto. In altre parole il dativo precede l’accusativoEsempi:• La nonna compra un gelato ai nipotini = Die Oma kauft den Enkelkindern ein Eis• Io ho comprato un nuovo PC a mio figlio = Ich habe meinem Sohn einen neuen PC gekauft (der PC)• Oggi ho comprato questi giornali a mio nonno = Heut habe ich meinem Großvater diese Zeitungen gekauft3. Tuttavia se l’accusativo è rappresentato da un pronome (mich, dic, ihn, sie, es, uns, euch, sie, Sie), l’accusativo precede il dativoEsempi:Karl compra un tablet a suo figlio = Karl kauft ihrem Sohn ein Tablet (il dativo precede l’accusativo)Ora sostituiamo ihrem Sohn con il pronome personale corrispondenteihrem Sohn = ihmKarl kauft ihm ein TabletOra sostituiamo ein Tablet con il pronome personale corrispondenteein Tablet = esKarl kauft es ihrem Sohn (perchè il pronome personale complemento oggetto va collocato prima del dativo)Ora sostituiamo con i relativi pronomi sia Ihrem Sohn che ein Tablet:Karl kauft es ihmQuindi la regola complessiva è la seguente:Se nella stessa proposizione abbiamo un accusativo e un dativo, il dativo precede, a meno che l’accusativo non sisa espresso da un pronome personale. In questo caso è l’accusativo a precedere4. Altri esempiNelle frasi seguenti sostituire i complementi con il pronome personale adatto e collocarlo nella giusta posizione• Der Kellner bringt den Gästen den Nachtisch (der Nachtisch)• Johanna schreibt seinem Chef eine Mail• Ich gene dem Leher ein Buch• Der Kellner bringt ihn ihnen• Johanna schreibt sie ihm• Ich gebe es ihm