Come conoscere una persona in tedesco

Un ragazzo ed una ragazza si incontrano e si pongono delle domande per conoscersi un po’ ed avviare un’amicizia.• Hallo! Ich bin Franzt. Wie heißt du?• Hallo, mein Name ist Maria• Und, wie alt bist du ?• Ich bien dreiundzwanzig Jahre alt. Und du ?• Ich bin zweiundzwanzig jahre alt.• Wohnst du in dieser Stadt ?• Nein, ich wohne in Florenz, in Italien und du ?• Ich wohne in dieser Stadt, Schillerplatz.Bist du italienerin ?• Ja, aber wurde ich in Paris geboren• Was bist du von Beruf ?• Ich habe Jura studiert und inch arbeite in einer internationalen Rechtsanwaltskanzlei• Bist du mit deinem Beruf zufried ?• Est ist eine gefährliche Frage• Welche Fremdsprache hast du gelernt in der Schule?• In der Schule habe ich Deutsch und Englisch gelernt.• Was machst du in deiner Freizeit ?• In meiner Freizeit, gehe ich ins Kino, ich spiele Tennis und Klavier und ich gehe mit meinen Freunden aus• Was ist dein Lieblingessen ?• Ich liebe sushund du ?• Ich liebe die indische Küche.Und, Italienische Küche nicht ?• Ja, auch. Ich liebe Pizza• Hast du Geschwister?• Ich habe eine ältere Schwester. Und du?• Ich bin Einzelkind.• Ich habe auch zwei Neffen; der altere ist vier Jahre alt und der Jungere eineinhalb Jahre alt. Sie sind süß.