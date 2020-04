Aggettivo in tedesco della prima declinazione

Aggettivo in tedesco - 1.a declinazione

Innanzitutto, occorre fare una distinzione fra aggettivo con funzione predicativa e aggettivo con funzione attributiva.L’aggettivo ha funzione predicativa quando è unito al verbo essere (in analisi loigica “copula) o con un altro verbo che ha la stessa funzione copulativa (es. sembrare, parere, ecc..). In questo caso, la proposizione ha un senso compiutoEs. L’ appartamento è piccoloL’aggettivo ha funzione attributiva quando è unito ad un nome di cui intende specificare le qualità o le caratteristiche. In questo caso nome + aggettivo sono all’interno di una proposizione che non ha senso compiuto e per avere un senso c’è bisogno di un verbo e/o di altre parti del discorsoEs. L’appartamento piccolo si trova al terzo piano1. In tedesco, l’aggettivo con funzione predicativa è invariabile:Die Wohnung ist kleinDas Haus ist kleinDer Plat ist kleinDer Student ist italienerDie Studentin ist italienerDie Studenten sind italienerN.B. L’aggettivo ha funzione predicativa con i verbi sein, bleiben, werden2. Invece l’aggettivo con funzione attributiva è variabile, quindi bisogna fare attenzione se si riferisce ad un sostantivo singolare o pluraleEsistono tre declinazioni dell’aggettivo: prima, seconda, terzaLa prima declinazione è chiamata anche declinazione delle 5 e. Infatti l’aggettivo aggiunte una –e finale sono in 5 casi e cioè nominativo maschile singolare, nominativo femminile singolare, nominativo neutro singolare, accusativo femminile singolare, accusativo neutro singolare. In tutti gli altri casi, singolari o plurali, si aggiunge –en. In altre parole, l’aggettivo aggiunge –e, se accompagnato dall’articolo determinativo singolare der, die, das, ad eccezione del dativo e genitivo femminile singolare. In tutti gli altri casi aggiunge -enEsempi:der grüne Baum…….die kleine Wohnung………das schöne Haus………die kleine Wohnung…….Der letzte film ist sehr interessant (letzte prende una –e finale perché è usato in senso attributivo, mentre interessant è invariato perché è adoperato in senso predicativo)Das alte Theater befindet sich neben der alten Kathedral (neben + dativo, alte Theater perché l’aggettivo è preceduto da das, ma alten Kathedral perché esso è preceduto da der)Quando si usa la 1.a declinazione?Quando l’aggettivo è preceduto dader, die, dasdieser, diese,diesesjeder, jede, jedeswelcher, welche, welchessolcher, solche, solchesalle, beide (ovviamente al plurale e quindi + en)Esempi:Alle italienischen Freunde…..Beide deuitschen Schüler….Der Gürtel ist schmal – Mir gefällt der schmale Gürtel – Ich möchte diesen schmalen Gürtel kaufen