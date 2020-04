Aggettivo in tedesco - 2.a declinazione

Aggettivo in tedesco - La 2.a declinazione

Prima di affrontare lo studio della 2.a declinazione degli aggettivi tedeschi, è utile ricordare che l’aggettivo con funzione predicativa (cioè accompagnato dai verbi sein, bleiben e werden) non si declinano. Invece, gli aggettivi con funzione attributiva devono essere sempre declinati .Nella declinazione va tenuto conto sia del genere e del numero del sostantivo a cui si riferisce, sia del termine che lo precede.Anche per questa declinazione l’aggettivo viene declinato nei seguenti casi (che sono gli stessi della 1.a):• nominativo maschile singolare• nominativo e accusativo femminile singolare• nominativo e accusativo neutro singolarePer tutti gli altri casi, sia singolari che plurali si aggiunge –enQuando si adopera la 2.a declinazione?Quando l’aggettivo è preceduto da:• ein – eine – ein• kein – keine – kein• con gli aggettivi possessivi (mein, dein, sein, unser, euer, ihr)Queste sono le desinenze da aggiungere all’aggettivo:• nominativo singolare maschile: + er• nominativo singolare femminile: +e• nominativo singolare neutro: + es• accusativo singolare femminile: + e• accusativo singolare neutro: + esIn pratica queste desinenze ci ricordano, grosso modo, le desinenze dell’articolo der, die, dasOsservazione: Si scrivessi ein neu Pullover ,non si capirebbe il genere di “pullover”, ma scrivendo ein neuer pullover, capisco che “Pullover” è maschileLo stesso vale, per esempio, per “Kleid”Ein neu Kleind, non si capisce se Kleid è maschile o neutro. Declinando l’articolo e scrivendo “ein neues Kleid” è chiaro che “Kleid” è neutro (= das Kleid)Esempi• Ho comprato un nuovo pullover - Ich habe ein neuer Pullover gekauf• Ho visto una nuova giacca - Ich habe eine neue Jacke gesehen• Vorrei comprare un nuovo vestito – Ich möchte ein neues Kleid kaufen• Il tuo nuovo vestito è troppo caro – Dein neues Kleid ist zu teuer• Egli ha costruito un nuovo teatro – Er hat ein neues Theater gebaut• Non ho nessun nuovo pullover – Ich habe kein neuen Pullover• Non ho comprato nessuna nuova giacca – Ich habe keine neue Jacke gekauft• Il colore di una nuova giacca – Die Farbe einer neuen Jacke• Il colore di un nuovo vestito – Die Farbe eines neuen Kleides• Mia ha una borsa nuova – Meine Mutter ha eine neue Tasche