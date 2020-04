Aggettivo in tedesco - 3.a declinazione

Anche per questa declinazione vale la regola secondo cui l’aggettivo con funzione attributiva deve essere declinato, con funzione predicato la declinazione non ha luogo. Nella 3.a declinazione, l’aggettivo assume la desinenza che avrebbe l’articolo determinativo, se ci fosse (der, die, das). Però l’articolo non c’è.Quando si adopera la terza declinazione?1. Negli elenchi (elenco della spesa, elenco delle cose da mettere in valigia, ecc…). In pratica, si adopera quando l’aggettivo non preceduto da nulla.• Im Koffer: elegante Kleider (das Kleid – die Kleider), sportliche Hosen (die Hose – die Hosen)• Einkaufsliste: frische Eier, deutsches Bier, französischer WeinAltri esempi :• Schönes Wetter heute ! (das Wetter)• Schöner Tag heute ! (der Tag)2. Casi particolari :• Guten Morgen• Guten Tag• Guten Abend• Gute NachtL’aggettivo viene declinato all’accusativo singolare perché è sottinteso “auguro che cosa?3. La 3.a declinazione si adopera anche (al plurale)con i numerali• Ho comprato due belle camicie – Ich habe zwei schöne Blusen gekauft4. con gli aggettivi indefiniti: einige (= alcuni), viele (molti), wenige (= pochi), ein paar (= alcuni, un paio), andere (di più, altri) , mehere (svariati)Esempi:• Pochi libri buoni – Wenige gute Bücher• Molti temi interessanti – Viele interessante Themen5. Alcune eccezioni:• In alcuni casi al genitivo maschile e neutro singolare, si fa una deroga(del) caffè forte = starken Kaffees (das Kaffee) e non starkes Kaffees, forse per evitare due desinenze consecutive in – s uguali• Il gusto del vino rosso …. – Der Geschmack roten Weins (e non rotes)In pratica si mette –en al posto di –esN.B. Dopo etwas e nichts si mette l’aggettivo con la lettera maiuscola + es• Ho visto qualcosa di nuovo – Ich habe etwas Neues gesehen• Oggi ho visto qualcosa di bello – Heute habe ici etwas Schönes gesehen• Non ho fatto nulla di interessante – Ich habe nichts Interessantes gemacht• Cominciamo con qualcosa di bello! – Beginnen wir mit etwas Interessanten (in questo caso, l’aggettivo si mette al dativo perché viene attratto da mit che regge il dativo)Tuttavia: Qualcos’altro = Etwas anderesNient’altro = Nichts anderesin entrambi i casi con la lettera minuscola