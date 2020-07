Lessico Spagnolo - Organizzazioni Non Governative

Qualità per lavorare in una Ong:

Espressioni ultili

• desfavorecido• el comercio justo• compartir=condividere• dedicarse a• apoyar• amenazado por=minacciato da• epidémia= epidemia• detener(=fermare) el cambio climático• disminuir la contaminción• acabar con=smettere• paraje natural=paesaggio naturale• polución=inquinamento dell’acqua o dell’aria• poner en marcha=empezar• ejercer los derechos=esercitare i diritti• reto=desafío (sfida)• hambruna=carestia• solidaridad=solidarietà• la ayda=l’aiuto• socorrer a (equipo de rescate=squadra di soccorso)• marginado• damnifaicado=sufrido daño• discapacitados=minusválidos (=invalidi)• drogadicto=drogato• brotar= nascere, germogliare• brotes de cólera= epidemie• tala de bosques=deforestazione• desplazamiento forzoso• efecto invernadero= effetto serra• energía renovable• sida=aids• calentamiento global• defensa=difesa• Ser: creativo, sensible, responsable, flexible, tolerante, servicial, optimista, motivado• Tener: disciplina, motivación, paciencia, entusiasmo, don de gente(=sociable, abierto)• Ser capaz de/estar dispuesto a: organizar, trabajar en equipo, escuchar• Hacer algo por los demás• Tener una pasión por algo• participar en• transmitir algo• A mí me aporta mucho/ me enriquece• Quería poner mi granito de arena• Me hace mucha ilusión=mi rende contento