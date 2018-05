El éxito de Facebook

Debo confesarlo, para mi el ordenador es muy importante. Lo considero como un amigo, y lo utilizo para hacer todo. mi primer ordenador lo compré cuando tenía quince años; al principio no tenía Internet, lo utilizaba solamente para dibujar, en un programa que se llama Paint. Pero cuando instalé Internet todo fue mejor: descubrí muchas funciones que hasta aquel momento ignoraba totalmente, como por ejemplo Facebook. Al principio yo no quería apuntarme en Facebook, porque pensaba que era una pérdida de tiempo, y además no sè exactamente la motivación, pero me inquietaba un poco.Era una novedad pero yo normalmente no me acostumbro fácilmente a las novedades y entonces prefería permanecer con Messenger. Mis amigos me mandaban muchas invitaciones, pero yo las ignoraba.Cuando los encontraba tanbién por la calle me pedían que me apuntara y si yo quería saber una buena motivación para que me apuntese, la respuesta siempre era la misma: " ¡Si te apuntas podremos tenernos en contacto! "Al final esta respuesta me ha convencida, entonces me he apuntado en Facebook.No digo que es una dependencia, pero casi. En primer lugar porque cuando te apuntas y te das cuenta de que es posible ver todo lo que hacen y escriben otras personas, es imposible que no vayas a ver para saber cosas. Un hecho positivo según mi opinión es que si una persona es tímida, es más fácil hablar con los demás a través de una pantalla. Entonces, vueve a ser como una competición, porque el riesgo es el de pensar: " Tengo que añadir personas en Facebook, para ser famoso e importante en la red ".Este no es mi caso; yo en Facebook he añadido solamente a las personas que conozco y que forman parte de mi vida. No sería capaz de añadir personas solo para hacer una competición.Además, ¿ Cuánto es divertido añadir personas en Facebook si después en la vida real ni siquiera te saludan cuando te ven por la calle?