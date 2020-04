L’articolo in spagnolo - Regole

1. Articolo determinativo maschile• Singolare: el• Plurale: losUnito alla preposizione “a” diventa: al – a losUnito alla preposizione “de” diventa: del – de losEl coche de l’hombre – El nombre de los hombres – El coche del professor – Hablo al professor2. Articolo determinativo femminile• Singolare: la/l’• Plurale: lasUnito alla preposizione “a” diventa: a la – a lasUnito alla preposizione “de” diventa: de la – de lasEl nombre de las mujeres – Hablo à las mujeres – Hablo a la mujer – El coche de la Señora3.Quando si adopera l’articolo maschile?• Davanti ai sostantivi maschili: el perro, el papel, el professor, el coche, el gato• Davanti ai sostantivi femminili che iniziano con a- o con ha- che portano l’accento tonico: el harpa, el águila• Davanti ai nomi di giorni della settimana per indicare che un’azione è stata fatta o sarà fatta: Mi amigo vendrá el lunes próximo• Davanti ad un infinito sostantivato: El leer es útil• Davanti alla parola Señor : El Señor Director ha venido4. Quando si adopera l’articolo femminile?• Davanti ai sostantivi femminili:la mujer, la hija• Davanti ai nomi che indicano le ore: Es la una – Son la doce (= è mezzogiorno)• Davanti ai nomi Señora, SeñoritaLa Señora Directora ha llegado5. Esiste anche l’articolo determinativo lo (= quello che, ciò che) che ha un valore neutroLo falso no me encanta6. Quando si sopprime l’articolo?• Davanti ai nomi propri de paese non determinatiFrancia est muy hermosaLa Francia de Francisco PrimeroAmerica me gusta muchoL’America del Norte me gusta mucho• Davanti a d alcuni sostantivi non determinati: casa, clase, caza, misa, palacio, pesca, presidioAhora estoy en claseVoy a caza con mis amigos7. Attenzione: è sempre molto utile imparare un sostantivo nuovo con il proprio articolo perché non è detto che il genere in italiano e in spagnolo sia lo stessola cara = il visoel coche = la macchina, l’automobileel barco = la navela tinta = l’inchiostro