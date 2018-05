Proposizione finale in latino

La proposizione finale

La proposizione finale indica il fine per i quale il soggetto compie l’azione indicata dal verbo della principale. Pertanto esprime anche rapporto di contemporaneità con il verbo della reggente

In latino si traduce con

• ut + congiuntivo se la finale è affermativa

• ne (inizialmente ut ne) + congiuntivo, se la finale è negativa

Accelerat Caesar ut proelio intersit = Cesare si affretta per /a partecipare alla guerra

Ne quis miretur qui sim, pauca loquetur = Affinché nessuno si meravigli di chi io sia, parlerò brevemente

• ad + accusativo del gerundio

Petreio parte per esplorare i luoghi = Petreius ad exploranda loca profiscitur

• gerundio + causa/gratia

Gli Edui inviano ambasciatori a Cesare per giustificarsi = Haedui legatos ad Caesarem sui purgandi gratia mittunt

• supino che termina in –um quando il verbo della reggente è un verbo di moto



I figli erano andati a vivere in esilio = Liberi exulatum ierant• Pronome relativo + congiuntivo (in questo caso si parla di relativa finale)L’oratore scriveva orazioni che (affinché le) pronunciassero altri = Orator scribebat orazione quas (accordato con orazione, accusativo femminile plurale) alii dicerent.Con il participio futuro…per passare in rassegna l’esercito = recogniturus numerum militum

Riepilogando, la frase

Sono mandati ambasciatori a Cesare per chiedere aiuto,

può essere tradotta in modi diversi:

Legati missi sunt ad Caesarem

• ut auxilium petrent (ut + congiuntivo)

• qui auxilium peterent (pronome relativo + congiuntivo)

• ad auxilium petendum (ad + gerundio)

• auxilium petendi causa /gratia (gerundio + gratia/causa)

• auxilium petitum (supino)

• auxilum petituri (participio futuro)