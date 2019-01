La declinazione latina

Il latino è detta lingua flessiva (da flectere: piegare) poiché le parole, i termini mutano nella parte finale in base alla loro. È dettala flessione di un sostantivo. Nella declinazione le funzioni logiche vengono indicati dai. Vediamo a cosa corrispondono...preposizione da usare: dipreposizione da usare: aAd esempio complemento di argomento, di stato in luogo, di moto a luogo, di moto da luogo, di moto per luogo, di compagnia, di vantaggio o svantaggio, di allontanamento, d'agente. Chiaramente le varie sfumature derivano dalle preposizioni che accompagnano il caso (de, abbiamo, a, e, ex). Il vocabolario e gli altri termini presenti aiutano nella scelta.

Nominativo, Accusativo e Vocativo vengono considerati casi diretti, in quanto, nella loro resa, non necessitano dell'accompagnamento di una preposizione.

Genitivo,Dativo e Ablativo vengono considerati come casi indiretti, in quanto,nella loro resa necessitano dell'accompagnamento di una preposizione.