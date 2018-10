Congiuntivo potenziale e optativo

Congiuntivo potenziale e congiuntivo optativo

Congiuntivo potenziale

Il congiuntivo potenziale è simile al congiuntivo dubitativo però se ne differenzia perché indica la possibilità ma prospettata in maniera timida. Qualcuno dirà/direbbe/potrebbe dire/potrà dire. Il soggetto è indeterminato. In latino si esprime con il congiuntivo presente o perfetto se l’eventualità è nel presente, invece usiamo il congiuntivo imperfetto se l’eventualità è nel passato.Es.: chi potrebbe (presente) affermare ciò(congiuntivo presente) Qui adfirmet/adfirmaverit hoc.Chi avrebbe potuto (passato) credere ciò.Qui putaret hoc.La negativa del congiuntivo potenziale è NON.



Congiuntivo optativo o desiderativo

In italiano il congiuntivo optativo (che indica un desiderio) è espresso da alcune proposizioni: voglia il cielo, magari potessi. In latino il senso di queste espressioni si traduce con “utinam”.

Se il desiderio è realizzabile si utilizza.

il congiuntivo presente se il desiderio è realizzabile nel presente:

voglia il cielo che tu faccia ciò

Voglia il cielo: utinam

Utinam tu facias hoc.

il congiuntivo perfetto se il desiderio era realizzabile nel passato:

voglia il cielo che tu abbia fatto ciò

Voglia il cielo: utinam

utinam tu feceris hoc.

Se il desiderio è invece irrealizzabile si utilizza:

il congiuntivo imperfetto se il desiderio è irrealizzabile nel presente:

volesse il cielo che tu facessi ciò

utinam tu faceres hoc

il congiuntivo piuccheperfetto se il desiderio era irrealizzabile nel passato:

Volesse il cielo che tu avessi fatto ciò

utinam tu fecisses hoc.

La forma negativa si esprime con la proposizione ne.

non voglia il cielo: (ne utinam).