Congiuntivo esortativo e congiuntivo dubitativo

Congiuntivi indipendenti

Congiuntivo esortativo

L’indicativo è il modo della realtà ed esprime quindi un azione o un fatto reale, il congiuntivo esprime invece un fatto o un’azione possibile, quindi il congiuntivo dipende di solito da un’altra proposizione.I congiuntivi indipendenti non dipendono invece da una proposizione principale ed esprimono un desiderio, una preghiera, un invito o un’esortazione.Amiamo la patria (esortazione)amemus patriam

Il soldato deponga le armi (un invito)

Miles deponeat arma

La forma negativa è di solito ne + il congiuntivo presente

nella seconda persona singolare o plurale si usa il perfetto congiuntivo che ha però valore di congiuntivo presente

Non pentirti della tecisione

ne te peniteat consilii tui

Non temere

Ne timueris

Non fare nulla

nihil feceris





Congiuntivo dubitativo (o deliberativo)

Il congiuntivo dubitativo esprime un dubbio o un’incertezza ed è spesso espresso con i verbi fraseologiciEsempio: che dovrei fare per punire gli alunni disattenti?Esso è anche chiamato deliberativo perchè si esprime per prendere una decisioneIn latino esso si esprime:con il presente se il dubbio riguarda il presente (dovrei, potrei…)con l’imperfetto se il dubbio riguarda il passato (avrei dovuto, avrei potuto…)Esempi con il congiuntivo presentedove dovrei andare?Il dubbio riguarda il presente, quindi si usa il congiuntivo presentequo accedam?

Che cosa potrei fare? / che cosa farò?

Il dubbio riguarda il presente o il futuro (deliberativo perché bisogna prendere una decisione)

Quid agam

Esempi con il congiuntivo imperfetto

Che cosa avrebbero dovuto fare i soldati?

Il dubbio riguarda il passato, dunque si utilizza il congiuntivo imperfetto

Quid agerent milites?

Che potevano fare i soldati?

Quid agerent milites?



Sia con il congiuntivo presente che con il congiuntivo imperfetto la negazione si esprime con il non:

Non dovrei sdegnarmi con gli alunni distratti?

Non irascar discipulis distrattis?