Il congiuntivo presente in italiano

Il congiuntivo è il mondo della soggettività. Ha quattro tempi: presente, imperfetto, passato e trapassato.

Nelle preposizioni indipendenti il congiuntivo si usa per esprimere:

- dubbio (dubitativo)

- desiderio, auguro, speranza (desiderativo)

- invito, esortazione, ordine (esortativo)

Il congiuntivo si trova soprattutto nelle subordinate:

- indipendenza da verbi che esprimono dubbio, incertezza, speranza, augurio o timore

- introdotte da congiunzioni come "affinchè"(proposizione finale)"sebbene" "benchè" (proposizione concessiva)"prima che" (temporale)

-dopo espressioni impersonali come "bisogna" "è meglio" "è necessario" "prima che"

Il congiuntivo presente si usa:

- nelle proposizioni indipendenti, per esprimere un invito, un dubbio o un'ipotesi considerati possibili nel presente



Il congiuntivo presente in latino

- nelle subordinare per esprimere la contemporaneità dell'azione in dipendenza da un tempo presente o futuro.Il tema del presente + suffissi vocalici + desinenze attive e passive

- e: per la 1° coniugazione

- ea: per la 2° coniugazione

- a: per la 3° coniugazione

- ia: per la 4° coniugazione



1°coniugazione attiva

Laud - em

"" - es

"" - et

"" - emus

"" - etis

"" - ent

1°coniugazione passiva

Laud - er

"" - eris

"" - etur

"" - emur

"" - emini

"" - entur

2°coniugazione attiva

mon - eam

"" - eas

"" - eat

"" - eamus

"" - eatis

"" - eant

2°coniugazione passiva

mon - ear

"" - earis

"" - eatur

"" - eamur

"" - eamini

"" - eantur



3°coniugazione attiva

leg - am

"" - as

"" - at

"" - amus

"" - atis

"" - ant

3°coniugazione passiva

leg - ar

"" - aris

"" - atur

"" - amur

"" - amini

"" - antur



4°coniugazione attiva

aud - iam

"" - ias

"" - iat

"" - iamus

"" - iatis

"" - iant

4°coniugazione passiva

aud - iar

"" - iaris

"" - iatur

"" - iamur

"" - iamini

"" - iantur

Il congiuntivo imperfetto in latino

viene usato:- nelle proposizioni indipendenti per esprimere un desiderio, un augurio o una speranza che è impossibile si realizzi

In latino

- si forma dell'infinito più desinenze.

1°coniugazione attiva

Laud - arem

"" - ares

"" - aret

"" - aremus

"" - aretis

"" - arent

1°coniugazione passiva

Laud - arer

"" - areris

"" - aretur

"" - aremur

"" - aremini

"" - arentur

2°coniugazione attiva

mon - erem



"" - eres"" - eret"" - eremus"" - eretis"" - erent

2°coniugazione passiva

mon - erer

"" - ereris

"" - eretur

"" - eremur

"" - eremini

"" - erentur



3°coniugazione attiva

leg - erem

"" - eres

"" - eret

"" - eremus

"" - eretis

"" - erent

3°coniugazione passiva

leg - erer

"" - ereris

"" - eretur

"" - eremur

"" - eremini

"" - erentur



4°coniugazione attiva

aud - irem

"" - ires

"" - iret

"" - iremus

"" - iretis

"" - irent

4°coniugazione passiva

aud - irer

"" - ireris

"" - iretur

"" - iremur

"" - iremini

"" - irentur