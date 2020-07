Alfabeto e pronuncia latina

L’alfabeto e la pronuncia

L’alfabeto latino ha 24 lettere. Oltre alle sei vocali (a, e, i, o, u, y), esistono i dittonghi, cioè coppie di vocali pronunciate con un’unica emissione di voce. I dittonghi più comuni sono: au, eu, ae, oe; sono più rari: ei, ui, yi.Che fine ha fatto la lettera W?Presente nel nostro alfabeto, la W manca in quello latino, perché di origine germanica!La pronuncia corretta del latino è stata oggetto di discussione nel corso del tempo.Oggi esistono una pronuncia scientifica o restituta (ricostruita) e una pronuncia scolastica (che è quella che seguiremo) sostanzialmente uguale alla pronuncia dell’italiano, con alcune differenze. Ecco le principali regole che ti permetteranno di leggere in maniera corretta il latino.- y; ilyra [lìra]- ae, oe ; ecaelum [cèlum] poena [pèna]- aè, oe ; ae, oeaèr [àer] (= aria) poèta [poèta]- au, eu, ei, ui ; au, eu, ei, uiaudacia [audàcia]Europa [Euròpa]ei [èi] (= ahimè)cui [cùi] (= a cui)- k c (suono duro)\fKarthago [Cartàgo] (= Cartagine)- h non ha suono propriohomo [òmo]- x cs\fiaxare [lacsàre] (= allentare)- ph fphilosophia [filosòfia]- gl suono gutturale (come glicine)glis [glìs] (= ghiro)- ti + vocale zpatientia [paziènzia]- ti se preceduto da s, t o x, se la i è accentatapronuncia regolarevestio [vèstio] (= vesto)mixtio [mìcstio] (= mescolanza)totius [totìus] (= di tutto)