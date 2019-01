Ablativo assoluto latino - Regole

Ablativo assoluto

L'ablativo assoluto è un costrutto latino , definito "libero", poiché sciolto da legami grammaticali con la proposizione reggente.E' inoltre caratterizzato da fatto che contiene un soggetto diverso, situazione differente rispetto al costrutto del "participio congiunto".

E' formato da due elementi, cioè quello verbale e quello nominale.

L'elemento nominale può essere costituito da un nome o un pronome al caso ablativo, mentre l'elemento verbale può essere costituito dal participio, sia presente sia passato, ovviamente al caso indiretto ablativo.

Questo famoso costrutto latino svolge quindi la funzione di proposizione subordinata rispetto alla principale, e tale funzione può essere solo implicita.

Nella sua funzione implicita può quindi essere una:



- Proposizione causale- Proposizione temporale - Proposizione concessiva- Proposizione condizionale

Per quanto riguarda invece la resa di traduzione nella lingua italiana, essa può essere sia di forma implicita, sia di forma esplicita.

Per quanto riguarda la forma implicita, sii utilizza il participio, presente o passato, altrimenti il gerundio, sempre presente o passato.

Mentre per la forma esplicita vengono utilizzate le corrispondenti proposizioni subordinate (es. "Avendo mangiato" per la forma implicita, "Dopo che ebbe mangiato" per la forma esplicita.