Frasi con predicato verbale

Predicato verbale e frasi

5 frasi con il predicato verbale

Il predicato verbale è un sintagma composto da un verbo predicativo, che crea un rapporto fra soggetto, la persona o la cosa che compie l'azione, e complemento oggetto, chi o cosa subisce l'azione, della frase. Il verbo predicativo ha un senso compiuto e la sua forma può essere:quando il soggetto compie l'azioneEsempio:Francesco lavora in ufficioquando il soggetto subisce l'azioneEsempio:Il cane è accudito dal padronequando il soggetto coincide con l'oggettoEsempio:Marco si lava nella docciaMattia lavora in campagna.Mio nipote viene accudito da mia sorella.Eliana pratica il nuoto sincronizzato.Alice gioca a pallavolo.Marianna si lava con il bagnoschiuma alla lavanda.Esiste anche un'altra distinzione dei verbi, in quanto possono reggere o meno il complemento oggetto; possono essere quindi:quando possono accompagnare un complemento oggettoEsempio:Giacomo mangia una melaSolo con i verbi transitivi si possono avere la forma passiva e riflessiva di quei verbi.quando NON possono accompagnare un complemento oggettoEsempio:Filippo torna a casa da scuolaIl verbo torna non può reggere il complemento oggetto.Esistono poi gruppi verbali formati con verbi servili (potere, dovere, volere) e fraseologici (sapere, cominciare, stare).Il verbo essere ha la funzione di predicato verbale quando svolge la funzione di stare, rimanere, trovarsi ed esistere.Se invece si lega ad un nome o ad un aggettivo si chiamae serve per formare ilper approfondimenti, vedi anche: