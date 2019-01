Regola generale di ve l’hanno

Che cos’è ve

Esempi di frasi con ve l’hanno

All’interno della frase, nell’ambito della grammatica italiana, si utilizza la forma grammaticale ve l’hanno. e ha a che fare in particolare modo con la concordanza del participio con quelli che sono i pronomi personali. Questi fanno parte del discorso e nelle linee generali in ambito grammaticale hanno quella funzione di sostituire un determinato elemento di una frase. L’obiettivo del pronome nell’ambito di una frase è quindi quello di garantire la chiarezza del contenuto che è presente in una determinata frase.Ve, nella grammatica italiana, è appartenente alla categoria dei cosiddetti pronomi personali complemento. Il compito dei pronomi personali complemento all’interno di una determinata frase è senz’altro quello di completare ciò che viene reso chiaro dal predicato.Ve l’hanno detto chiaro e tondo!Ve l’hanno regalato degli amici?Quell’orologio ve l’hanno fatto pagare molto?Ve l’hanno detto che parto per la Spagna?Ve l’hanno regalato in occasione del NataleVe l’hanno chieste in tanti queste informazioni.Ve l’hanno detto sinceramente.Ma a voi come ve l’hanno data la notizia?Ve l’hanno regalata la torta?Sono sicura che ve l’hanno fatta pagare tanto quella maglia!Come ve l’hanno portato quel cucciolo di cane?Quando ve l’hanno data la pagella a scuola?